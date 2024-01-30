أستاذ قانون دولي: الاتحاد الأوروبي قادر على حل أزمة المزارعين

علق الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي، على إمكانية وجود آليات قانونية تحمي المزارعين في أوروبا ولا سيما فرنسا، قائلا إن هناك بطبيعة الحال آليات قانونية لكنها تنبثق مما يقرره الاتحاد الأوروبي والبرلمان الفرنسي، وهناك مشاورات دائمة مع اتحادات الفلاحين ونقاباتهم.

أزمة المزارعين في أوروبا

وأضاف بودن، خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، أنه إذا تم وضع ما يحدث الآن عبر التطورات التاريخية لمدة 50 عاما من إنشاء الاتحاد الأوروبي، يتبين أن هذه المشكلات دائما ما تتكرر ثم تحل ثم تأتي أزمات أخرى حسب تطورات الأوضاع لكن الأمور ليست على حافة البركان وأن الأمور منفجرة.

فرنسا أكبر المصدرين الزراعيين

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي وفرنسا هي مجموعات أو اتحادات لها ما يكفي من القوة الاقتصادية لكي تتحمل هذه الأزمات وتحلها، وكل مرة هناك تطور، وأن الاقتصاد الزراعي الأوروبي خاصة الفرنسي يتطور ودائما يبقى قويا، وفرنسا هي من أكبر المصدرين الزراعيين في العالم، وبالتالي ليس هناك أزمة تؤدي للانفجار.