«المحامين» تتلقى أوراق 19 مرشحا على منصب النقيب.. و215 على العضوية

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين 2024، أنها تلقت خلال اليوم الخامس والأخير لتلقي ملفات طلبات الترشيح، 7 ملفات لمرشح على منصب النقيب العام.

أضافت أنها تلقت أيضا 40 ملفًا لمرشحين على مناصب عضوية مجلس النقابة العامة، منهم 16 ملفًا لمرشحين على محكمة استئناف القاهرة، وملف لمرشح على محكمة استئناف المنصورة، وملفين لمرشحين على محكمة استئناف الإسكندرية، و4 ملفات لمرشحين على محكمة استئناف أسيوط، و4 ملفات لمرشحين على محكمة استئناف قنا، وملفين لمرشحين على محكمة استئناف طنطا، و6 ملفات لمرشحين على محكمة استئناف بني سويف، وملفين لمرشحين على محكمة استئناف الإسماعيلية، و3 ملفات لمرشحين على مقاعد عضوي المجلس عن الإدارات القانونية.

انتهاء الترشح في انتخابات نقابة المحامين

وانتهت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم، من تلقي ملفات المرشحين على مقعد النقيب العام، وعضوية المجلس، التي بدأت يوم السبت الماضي.

وفي اليوم الخامس والأخير من تلقي ملفات الترشح، يكون قد وصل عدد المرشحين على منصب النقيب العام إلى 19 مرشحًا، بينما وصل عدد المرشحين على مناصب العضوية 215 مرشحًا.

اللجنة القضائية تعلن الكشوف الأولية

وستعلن اللجنة القضائية عن الكشوف الأولية للمرشحين وفحص الطلبات، يوم السبت المقبل.

وتبدأ في تلقى الطعون والتظلمات والتنازلات، أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، 4/2/2024، 5/2/2024، 6/2/2024.

وتنتهي من الفصل في الطعون والتظلمات، يوم الأربعاء الموافق 7/2/2024.

وتعلن الكشوف النهائية للمرشحين، يوم الخميس الموافق 8/2/2024.