انخفاض شديد في درجات الحرارة وسقوط أمطار غزيرة بالمنيا

شهدت محافظة المنيا، اليوم الأربعاء، حالة من الطقس السيئ والبرد القارس، حيث هطلت أمطار غزيرة على معظم المناطق، صاحبها نشاط للرياح وانخفاض حاد في درجات الحرارة.

وأدت الأمطار الغزيرة إلى غرق بعض الشوارع والطرق، مما دفع الأجهزة المعنية والوحدات المحلية إلى التحذير من الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تستمر الأمطار الغزيرة على محافظة المنيا حتى مساء اليوم، مع استمرار نشاط الرياح وانخفاض درجات الحرارة.

وفي هذا الصدد، أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، رفع حالة الطوارئ القصوى في المحافظة، والتنسيق مع جميع الجهات المعنية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع الأمطار الغزيرة.

تشكيل غرفة عمليات مركزية

ووجه المحافظ بتشكيل غرفة عمليات مركزية بالديوان العام، وغرف عمليات فرعية بجميع مراكز المحافظة، لمتابعة الوضع أولاً بأول، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين ومواجهة أي طارئ.

كما وجه محافظ المنيا برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية، ومتابعة حالة الطرق والتأكد من خلوها من أي معوقات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أي تجمعات للمياه.

إصلاح أي أعطال ناجمة عن الأمطار

وأكد المحافظ ضرورة التنسيق مع شركة الكهرباء لسرعة إصلاح أي أعطال ناجمة عن الأمطار، مشددا على ضرورة تواجد جميع الجهات المعنية على أهبة الاستعداد، وسرعة الاستجابة لأي بلاغات تتعلق بالأمطار.