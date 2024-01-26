هيئة الأرصاد الجوية: رياح شمالية غربية سر زيادة الإحساس بالبرودة اليوم

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار وجود فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تكون متوسطة الشدة تمتد خفيفة إلى متوسطة علي مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناه وخليج السويس ووسط سيناء قد تمتد خفيفة إلى القاهرة.

ما سبب الشعور ببرودة الطقس؟

ولفتت هيئة الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تنشط الرياح الشمالية الغربية على مسطح البحر المتوسط، مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج، كما تنشط أيضًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أن الأجواء ستظل مائلة للبرودة خلال ساعات النهار وتكون شديدة البرودة ليلا على كافة الأنحاء، وتصل إلى حد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء والوادي الجديد.

درجات الحرارة اليوم الجمعة

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 13 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 18 والصغرى 12 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 22 والصغرى 14 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 08 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 21 والصغرى 10 درجات مئوية.