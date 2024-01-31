تنظيم سلسلة من الندوات واللقاءات التوعوية للسيدات بمراكز المنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الجهود والأنشطة والفعاليات والمُبادرات التي أطلقها فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، في العديد من المجالات على مدار الأشهر الماضية، التي استهدفت تقديم الدعم والرعاية للسيدات والفتيات في المجالات الاجتماعية والصحية والاقتصادية وغيرها.

لقاء توعوي للسيدات بقرية بنى عبيد

استعرضت الدكتورة منال أبو سمرة مقررة فرع المجلس بالمنيا، جهود المجلس خلال الفترة الماضية، حيث جرى تنفيذ لقاء توعوي للسيدات بقرية بنى عبيد التابعة لمركز أبوقرقاص، حيث دارت الندوة حول العادات والتقاليد الاجتماعية والمعرفية التي تضر بالفتيات نفسياً، كما تم تنظيم ندوة لبرنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة بقرى «مصطفى حمدي - البراجيل - أبو قلته – البرشا - دير البرشا - دير أبوحنس»، التابعة لمبادرة حياة كريمة بمركز ملوي وقرى «المطاهرة القبلية - بني محمد شعراوي - شرارة - سفاي -نزلة حرز- منشأة النصر»، بمركز أبوقرقاص، حيث جرى استهداف 1118 من السيدات والرجال، وتناول الحديث أهمية المشورة قبل الزواج، وأهمية الكشف الطبي والتغذية السليمة للأم والطفل ومراحل نمو الطفل.

إتاحة الخدمات المالية للجميع

وأضافت «أبوسمرة»، أنه جرى عقد ندوة إعلامية حول تمكين المرأة الريفية اقتصادياً تحت عنوان «نحو قرية منتجة»، من خلال النهوض بالمشروعات الناشئة الناجحة، ومُساندتها لتكوين تحالفات مٌنتجة ومشروع تعزيز الابتكار من أجل إتاحة الخدمات المالية للجميع، بهدف توسيع إمكانية الحصول على التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، كما تم عرض المٌنتجات والمشغولات من قبل المشاركات في الندوة «ملابس - مفروشات - اكسسوارات يدوية»، فضلاً عن استخراج 100 مائة فيزا ميزة شمول مالي للسيدات بقرية الطيبة بمركز سمالوط.