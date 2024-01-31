«القومي لحقوق الإنسان»: مستمرون في توثيق جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين

قال الدكتور محمد ممدوح، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس يواصل جهوده في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

تقارير المجلس حول انتهاكات إسرائيل

وأوضح في تصريح خاص لـ«الوطن» أنه في نهاية عام 2023 أصدر المجلس تقريرًا وثّق فيه انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للحق في الحياة والسكن والصحة والتعليم، بالإضافة إلى تواصل جهود وزارة الخارجية المصرية في الدفاع عن القضية الفلسطينية على الصعيدين الدولي والإقليمي.

وأضاف أنه في عام 2023 شاركت مصر في اجتماعات مجلس الأمن الدولي التي بحثت الوضع في الشرق الأوسط، وأكدت ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

الجهود المصرية في دعم القضية الفلسطينية

ولفت إلى أن مصر شاركت في الاجتماعات الوزارية العربية والإسلامية التي ناقشت القضية الفلسطينية، وأكدت دعمها الكامل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، إذ تُعد الجهود المصرية في دعم القضية الفلسطينية مهمة وضرورية، لأنها تساهم في الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتدعم الجهود الدولية التي تطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.