معجزات سيدنا موسى عليه السلام.. العصا وشق البحر

أرسل الله تعالى سيدنا موسى عليه السلام إلى فرعون وقومه، ليدعوهم إلى عبادة الله تعالى، وترك عبادة الأصنام، فدعاهم موسى عليه السلام إلى الحق، وجادلهم بالآيات البينات، لكنهم أبوا الاستجابة، وكفروا بالله تعالى، وقد أيّد الله تعالى سيدنا موسى عليه السلام بمعجزات كثيرة، تدل على صدق نبوته.

معجزات سيدنا موسى

هناك العديد من المعجزات لسيدنا موسى منها «عصا موسى فكانت عصا موسى عليه السلام معجزة عظيمة، فقد تحولت إلى ثعبان عظيم، فابتلع ما جاء به سحرة فرعون من السحر، ثم عادت إلى عصاه مرة أخرى، كما ضرب موسى عليه السلام بعصاه الحجر فانفجر منه الماء، وضرب البحر بعصاه فانفلق، فعبر منه موسى وقومه، وغرق فرعون وقومه».

ويد موسى فكانت يد موسى عليه السلام مُعجزة أخرى، فقد خرجت بيضاء من غير سوء، فكانت آية على صدق نبوته، والمن والسلوى فقد أرسل الله تعالى إلى بني إسرائيل المن والسلوى، فأكلوا منهما، وشربا من الماء الذي أخرجوه من الحجر، فكان ذلك نعمة من الله تعالى عليهم.

وانشقاق البحر فانشق البحر أمام موسى وقومه، فعبروا منه، وغرق فرعون وقومه، فكانت هذه الآية من أكبر الآيات التي أيّد الله تعالى بها موسى عليه السلام.

صدق النبوة وسيدنا موسى

وكانت معجزات سيدنا موسى عليه السلام دليلاً على صدق نبوته، وقوة إيمانه، وثباته على الحق، وأثبتت هذه المُعجزات قدرة الله تعالى على كل شيء، وأن الله تعالى هو الإله الحق الذي لا شريك له.

أهمية معجزات سيدنا موسى عليه السلام

كانت معجزات سيدنا موسى عليه السلام مُهمة من عدة جوانب، منها أنها كانت دليلاً على صدق نبوته، وقوة إيمانه، وثباته على الحق، وأثبتت قدرة الله تعالى على كل شيء، وأن الله تعالى هو الإله الحق الذي لا شريك له، وكانت سبباً في هداية كثير من الناس إلى عبادة الله تعالى.

وقد ورد ذكر مُعجزات سيدنا موسى عليه السلام في القرآن الكريم، في عدة سور، منها «الأعراف، وطه، والشعراء، والنمل».