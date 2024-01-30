وزيرة الثقافة: الناس يحبون اقتناء الكتب الورقية.. ونتابع مبيعات المعرض يوميا

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إنه كان في فترة من الفترات صناعة النشر رائدة للغاية، لكن النظرة والظروف اختلفت، ودخل الآن الكتاب الإلكتروني، وأصبح منافسا قويا للطباعة، لكن يظل الكتاب الورقي له محبيه.

حجم مبيعات معرض الكتاب

وأضافت الكيلاني، خلال استضافتها ببرنامج الشاهد، المذاع على قناة إكسترا نيوز، ويقدمه الدكتور محمد الباز، أن حجم المبيعات بمعرض الكتاب هذه الدورة في الثلاثة أيام الأولى أعلى من العشرة أيام الأولى بالعام الماضي رغم أي ظروف، مردفة: «نتابع يوميا كل الأرقام نظرا لأنها إحصائيات ومؤشرات».

وأوضحت وزيرة الثقافة، أن متابعة المؤشرات بدأت منذ العام الماضي، وفي هذه الدورة متاحة منذ اليوم الأول، مؤكدة أن الأرقام تعد مؤشرات لأشياء كثيرة، وتقودهم فيما بعد لإعادة النظر في بعض السياسات والرؤى المطروحة لاستكمال الأعمال؛ نظرا لأن عمل هيئة الكتاب طوال العام.