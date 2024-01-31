وزيرة الثقافة: يجب تغيير لغة الخطاب الثقافي بما يتوافق مع الأجيال الجديدة

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، إن لغة الخطاب تغيرت بصورة كبيرة، ولهذا تسعى الوزارة جاهدة إلى تغيير لغة الخطاب بما يتوافق مع الأجيال الحديثة، وبالتالي الحديث مع الأطفال عبر الإنترنت سريع وهادف عن الحديث معهم بالصور التقليدية التي كان يتم اتباعها مع الأجيال السابقة.

وأكدت الدكتورة نيفين الكيلاني، خلال لقائها ببرنامج الشاهد مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية إكسترا نيوز: لدينا برتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات لرقمنة أغلب المنتجات الثقافية، وكانت البداية مع دارالأوبرا المصرية وهيئة الكتاب، وجاري الآن إدخال الرقمنة في عروض الندوات والفعاليات الثقافية والهيئة العامة للكتاب من أجل تفعيل خاصية الكتاب الإلكتروني لسماح النشر الإلكتروني.

وتابعت: تم فتح مجال التسويق الإلكتروني في هيئة الكتاب من أجل تسهيل عملية الشراء للكتب عبر الإنترنت وإيصال هذه الكتب إلى الشاري عبر البريد، هذا علاوة عن أن الوازرة تخطط لتفعيل خاصية القراءة عبر الإنترنت من خلال اشتراكات، لذا الوزارة تسير في كل المسارات لنقل التراث الثقافي إلى الأجيال بما يتوافق معأاسلوبهم وتفكيرهم وطبيعة العصر.