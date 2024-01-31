وزيرة الثقافة: حريصون على إقامة أنشطة متعددة بالمحافظات لتحقيق العدالة

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إنه تم إقامة 22 معرضًا للكتاب بمحافظات الجمهورية، وهناك حرص شديد من الوزارة على أن يكون نصيبهم من المعارض متساوي مع العاصمة، كما يتساوى ذلك مع أغلب الأنشطة من باب العدالة الثقافية.

وأضافت الكيلاني، خلال حوارها ببرنامج الشاهد، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، أنه توجد نوادي الأدب للهيئة العامة للثقافة بالأقاليم، كما يتم تنظيم مسابقات في قصور الثقافة بالمحافظات ومن يفوز فيها يتم طباعة كتابة، وكذلك توجد فرق فنون شعبية لأبناء المحافظات ويتم استقبال الأطفال أصحاب المواهب بالإضافة إلى وجود فريق للكورال بكل محافظة.

وأكدت وزيرة الثقافة، أن الوزارة حريصة على الانتشار بكل المحافظات وفي كل قرى حياة كريمة، مشيرة إلى أن الوزارة تخطت فكرة المباني المكلفة للملايين ويوجد لديها مسارح وفرق متجولة تعمل في ساحات القرى والأقاليم ويتم اختيار الموضوعات من البيئة التي تعمل بها ويتم ذلك بالتعاون مع وزارت أخرى.