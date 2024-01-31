خالد الجندي: القَصص القرآني هدفه إرساء القيم في المجتمع

كشف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، معنى قوله تعالى «قَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِىَ»، مؤكدًا أن الله ربنا وربهم ولكن لفظ «ربك» منهم يدل على سوء الأدب.

حوار الأجيال

وأضاف، خلال حلقة خاصة تحت عنوان «حوار الأجيال»، ببرنامج «لعلهم يفقهون»، والمذاع عبر فضائية dmc، اليوم الأربعاء، أن سيدنا موسى «قالَ إنَّهُ يَقُولُ إنَّها بَقَرَةٌ لا فارِضٌ ولا بِكْرٌ»، أي أن الله يقول إن هذه البقرة ليست كبيرة في السن وليست صغيرة، وان هذا ليس كلامه ولكنه كلام الله عزو وجل، مؤكدًا أن هذه الآية تدل على الوسطية في القرآن الكريم كله كله.

الآداب الاجتماعية

وتابع، أن القصص القرآني ليس بهدف تسلية النفوس والتسرية عن القلوب وإنما جاء لإرساء مجموعة من القيم والآداب الاجتماعية التي يستقيم عليها حال الفرد والمجتمع، ولهذا وصف القصص القرآني بـ«نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ».