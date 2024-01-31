«إكسترا نيوز»: استمرار استقبال المساعدات بمطار العريش لإدخالها قطاع غزة (فيديو)

قال كريم كمال، مراسل قناة «إكسترا نيوز» من مطار العريش، إن محافظة شمال سيناء تستمر وبالتحديد في مدينة العريش وميناء رفح البري، فى استقبال كل المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

عدد من الطائرات المحملة بالمساعدات

وأضاف كمال، قائلًا «استقبل المطار عددا من الطائرات المحملة بالمساعدات الإغاثية، والتي تنقسم ما بين مساعدات غذائية ومساعدات دوائية ومساعدات لوجيستية، والتي يحتاجها الأشقاء في قطاع غزة، من خيم وأغطية ومستلزمات غذائية ودوائية، فيما يعانونه من ويلات الحرب داخل قطاع غزة».

مطار العريش

وتابع: «في مطار العريش وعلى مدار الساعة يتم استقبال عدد من الطائرات من مختلف الدول محملة بالمساعدات الغذائية والمساعدات الدوائية، بالإضافة الى عدد من الطائرات تكون محمَّلة بأطقم وأفراد طبية لاستقبال المصابين وأصحاب الحالات الحرجة».

الهلال الأحمر

وأكمل: «هناك إحدى الطائرات التي وقفت في مطار العريش، وتم إنزال ما بها من مساعدات إغاثية على متنها آلاف الأطنان من المساعدات التي تم تصنيفها ما بين مساعدات غذائية ودوائية، كما أن الأمر لا يتوقف على مطار العريش فقط، هناك أيضًا مراكز الخدمات اللوجيستية التابعة للهلال الأحمر المصري بها العديد من المساعدات الإغاثية والمساعدات الغذائية، وظهر ذلك من خلال زيارات المسؤولين الممثلة في سفراء الدول، والشركاء الدوليين لمصر، لرؤية هذه المساعدات على أرض الواقع».