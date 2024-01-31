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معرض القاهرة الدولي للكتاب

وزير الدفاع يلتقي المبعوث الأمريكي للقضايا الإنسانية بالشرق الأوسط

كتب:

محمد مجدي
07:38 م | الأربعاء 31 يناير 2024
لوجو القوات المسلحة المصرية

لوجو القوات المسلحة المصرية

التقى الفريق أول محمـد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، السفير ديفيد ساترفيلد المبعوث الأمريكي الخاص بالقضايا الإنسانية للشرق الأوسط والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً.

تناول اللقاء مناقشة الأوضاع الراهنة بقطاع غزة وسبل تنسيق الجهود لاستدامة تدفق المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة الضرورية بالكميات الكافية لتخفيف المعاناة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع، والتأكيد على أهمية تضافر الجهود الدولية للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار والحفاظ على أرواح المدنيين.

حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة ونائب السفير الأمريكي، والملحق العسكري الأمريكي بالقاهرة.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.