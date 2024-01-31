تحرك حكومي لإقرار علاوة غلاء المعيشة للموظفين (مستندات)

يترقب مجلس النواب، إرسال الحكومة، الموازنة العامة الجديدة لعام 2024- 2025، التي تتضمن زيادة الأجور والمعاشات، وأيضا علاوة غلاء المعيشة، تمهيدا لمناقشتها وإقرارها، لاسيما أن وزارة المالية أرسلت منشورا للهيئات الحكومية بخصوص إعداد الموازنة العامة الجديدة لعام 2024- 2025، تتضمن العلاوات الخاصة وعلاة غلاء المعيشة للعاملين في الحكومة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، فضلا عن حافز الترقية المنصوص عليه في القرارات الصادرة من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة على بند مزايا نقدية.

ومن المنتظر، أن تراعي الموازنة العامة لسنة 2024- 2025، تقدير اعتمادات المزايا النقدية لعلاوة غلاء المعيشة والموجبة بقانونين رقمي (166) لسنة 2022، و(172) لسنة 2023 للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبین به، فضلا عن تقرير علاوة الحد الأدنى للعاملين بالحكومة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وتحديد الفئات المستفيدة، والتكلفة مرتبة وفق المستويات الوظيفية.

«النواب» يستعد لمناقشة الموازنة الجديدة الشهر المقبل

وفي سياق متصل، قال النائب إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن المجلس ينتظر مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2024/2025، الذي يصل إلى «النواب» من قِبل الحكومة نهاية الشهر المقبل، خاصة أن الموازنة تشهد زيادة الأجور والمعاشات لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

حزمة جديدة في الموازنة تتضمن زيادة الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي

أضاف عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لـ«الوطن»، أن هناك تكليف من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تنفيذ حزمة جديدة في الموازنة تتضمن زيادة الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي، كما أن مجلس النواب يستعد لاعتماد الزيادات الجديدة بالموازنة من أجل سرعة صرف الزيادات بعد اعتمادها رسميا من مجلس النواب.

وفي سياق متصل، قال سيد خضر الخبير الاقتصادي، إن علاوة غلاء المعيشة لها أهمية بالغة لمواجهة زيادة تكاليف المعيشة وارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية التي تحتاجها الأسر لتلبية احتياجاتها اليومية، وبالتالي تسعى الحكومة إلى زيادة غلاء المعيشة تتراوح بين 300 إلى 600 جنيه، وقد تصل إلى أكثر من ذلك.