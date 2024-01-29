زيادة 50% في حالة واحدة.. بشرى لأصحاب المعاشات

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر برقم 193 لسنة 2019، الحقوق الإضافية التي يحق للمؤمن عليه الحصول عليها، وذلك في إطار حقوق المؤمن عليهم الذي كفلها ووضعها القانون، ومن ضمن هذه الحقوق التعويض الإضافي، وحدد شروط الحصول على هذا التعويض وقيمته، ويستعرض الوطن في السطور التالية حالات زيادة مبلغ التعويض الإضافي الذي ممكن أن يحصل المؤمن عليه.

حالات زيادة التعويض الإضافي

وقال محمد عبد المجيد، الخبير القانوني، لـ«الوطن»، إن التعويض الإضافي من الأمور التي نظمها قانون المعاشات، وذلك في باب الحقوق الإضافية، والتعويض الإضافي يحصل عليه المؤمن عليه عند انتهاء خدمته للعجز الكامل أو الجزئي أو الوفاة متى أدى ذلك إلى استحقاقه معاشاً، لافتا إلى أن هناك زيادة نص عليها القانون في هذا المبلغ.

وأوضح «عبد المجيد» أن للمؤمن عليه الحق في زيادة 50% في مبلغ التعويض الإضافي في حالة وحيدة وهي حالة العجز الناتج عن إصابة العمل، ففي هذه الحالة يحصل المؤمن عليه على التعويض الإضافي بزيادة 50%، كما أن يكون هذا التعويض معادلاً لنسبة من الأجر السنوي تبعاً لسن المؤمن عليه في تاريخ الوفاة وفقا للجدول رقم (6) المرافق لهذا القانون، ويكون الأجر السنوي في هذه الحالة أجر تسوية المعاش مضروبا في أثني عشر.

مضاعفة التعويض الإضافي

ولفت الخبير القانوني إلى أنه يحق للمؤمن عليه مضاعفة مبلغ التعويض الإضافي، وذلك في حالة استحقاقه لانتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة ولم يوجد مستحقون للمعاش، ویؤدي مبلغ التعويض الإضافي في حالات استحقاقه للوفاة لمستحقي المعاش.