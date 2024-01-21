تعرف على موعد زيادة الأجور 2024 للعاملين في القطاع الخاص والحكومة

شهدت السنوات الماضية تسعى حثيث من الحكومة لزيادة أجور 2024 للعاملين فى القطاع الخاص، بالتعاون بين الحكومة وبين رجال الأعمال من أصحاب الشركات والمصانع، إذ نتج عن هذه الجهود إقرار المجلس القومي للأجور، برئاسة وزيرة التخطيط في أكتوبر الماضي، زيادة الحد الأدنى للأجور لموظفي القطاع الخاص إلى 3500 جنيه، دون أي استثناءات بدلًا من 3 آلاف جنيه.

موعد صرف زيادة الأجور 2024

وبحسب بيانات وزارة التخطيط، فإنّ زيادة الأجور 2024 سيتم صرفها مع مرتبات شهر يناير 2024، إذ أقر المجلس القومي للأجور صرف علاوة دورية سنوية للعاملين بالقطاع الخاص تطبق أيضا فى يناير الجاري، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 200 جنيه (بزيادة 100%)، وذلك بعد أن كانت العلاوة الدورية السنوية لعام 2023 بحد أدنى 100 جنيه.

زيادة الأجور للعاملين في القطاع الحكومي

في المقابل أكدت وزارة المالية، أنّ هناك تكليفات وتوجيهات رئاسية بزيادة الإنفاق العام على مسار تحسين أحوال المواطنين، والعمل المستدام على تلبية احتياجاتهم الأساسية ورفع مستوى معيشتهم مع الالتزام أيضًا بمسار تحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، في مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2024 - 2025؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، على نحو يسهم في الحد من الآثار التضخمية بقدر الإمكان جنبًا إلى جنب مع تحقيق المستهدفات الاقتصادية وإعطاء الأولوية لقطاعات الصحة والتعليم؛ باعتبارهما الركيزة الأساسية للتنمية البشرية.