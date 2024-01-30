موعد زيادة المعاشات 2024.. 11 مليون مواطن يصرفون مستحقات فبراير بعد غد

يصرف 11 مليون صاحب معاش بعد غد الخميس، المعاشات الخاصة بشهر فبراير 2024 من منافذ صرف البنوك ومكاتب البريد المصري ومنافذ فوري وأيضا المحافظ الإلكترونية على الهاتف المحمول، ويتساءل العديد منهم عن موعد صرف زيادة المعاشات 2024.

هل يوجد زيادة في معاشات شهر فبراير 2024؟

وبحسب مصادر حكومية لـ«الوطن» فإن معاشات شهر فبراير تضم صرف الزيادة الاستثنائية فقط في شهرها الخامس التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي لأصحاب المعاشات ضمن حزمة حماية اجتماعية طبقت في نوفمبر الماضي بأثر رجعي عن شهر أكتوبر، مؤكدة أنه من المرتقب إعلان زيادة المعاشات خلال شهر أو شهرين بأقصى تقدير لأصحاب المعاشات، وذلك ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزير المالية بتحسين الأجور والمعاشات.

تبكير زيادة المعاشات

وأضافت المصادر: «من المحتمل أن يتم تبكير صرف الزيادة السنوية لأصحاب المعاشات والتي يقرها القانون بحد أقصى 15% ليستفيد بها أصحاب المعاشات قبل شهرين أو 3 أشهر من موعدها الرسمي وهو في يوليو من كل عام وفقا لما ينص عليه قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.