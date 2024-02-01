آخر موعد للتقديم ببرنامج دعم الابتكار لطلاب جامعة المنيا

أعلنت جامعة المنيا عن تفاصيل وآخر موعد للتقديم في برنامج الابتكار وتقديم الحلول للتحديات التي تُواجه الصناعات المصرية، خاصة في مجالات الأغذية، والصحة، ومنتجات التجميل، والبيوتكنولوجيا.

مزايا برنامج الابتكار والصناعات المصرية

وبحسب بيان نشرته الصفحة الرسمية لجامعة المنيا على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يحصل الطلاب المشاركون في البرنامج على المزايا التالية:

-دعم مالي يصل إلى 50 ألف جنيه من صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

-دعم فني وتقني وهندسي من مُتخصصين وخبراء من الشركات المُشاركة حتى نهاية المشروع.

-توفير مُرافق ومعدات من الشركات المشاركة لتنفيذ المشروع بأفضل جودة.

-استخدام الإمكانيات العلمية والتقنية المتاحة في الجامعات ومراكز البحوث المشاركة.

-حافز مالي للمُشرف الأكاديمي في حال نجاح الفريق في الوصول إلى حل للتحدي الصناعي.

-فرصة لتقديم ما وصلتم إليه في معرض سيقام خصيصًا لتكريم الفرق المشاركة، والمشرفين الأكاديميين، وشركائنا الصناعيين.

توفير الفرص للطلاب المبتكرين

وقال الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، إن البرنامج يأتي في إطار سعي الجامعة إلى دعم الابتكار وريادة الأعمال، وتوفير الفرص للطلاب المُبتكرين للمُساهمة في التنمية الصناعية المصرية.

وأضاف أن البرنامج يستهدف طلاب الجامعات المصرية في السنة النهائية أو قبل النهائية، بغض النظر عن تخصصاتهم، لفتح المجال أمام أكبر عدد من الطلاب للمشاركة.

وأشار إلى أن البرنامج يتضمن مجموعة من التحديات الصناعية التي يُمكن للطلاب العمل عليها، التي تم اختيارها بالتعاون مع كبرى الشركات الصناعية في مصر.

ودعا الدكتور فرحات الطلاب المُبتكرين إلى المشاركة في البرنامج، والاستفادة من الفرص التي يوفرها، حيث ينتهي موعد التقديم للبرنامج في 25 فبراير 2024.