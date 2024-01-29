بروتوكول تعاون لرعاية واكتشاف الطلاب المبتكرين في العلوم والتكنولوجيا

وقع الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على هامش مؤتمر نظام التعليم stem المنعقد الآن بأحد فنادق القاهرة، بروتوكول تعاون لرعاية الطلاب المبتكرين والاكتشاف الطلاب المبتكرين والنوابغ في مجالات العلوم والتكنولوجيا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الخاص بنظام التعليم STEM تحت عنوان «الواقع والطموحات»، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).

ويشارك في المؤتمر عدد من الوزراء، بينهم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وحسن شحاتة وزير العمل، فضلا عن مشاركة واسعة من الخبراء المحليين والدوليين ومدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية شون جونز، وأحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، والأطراف المعنية من مختلف الجهات.

ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على نموذج التعليم في المرحلة المقبلة، ومناقشة متطلبات وسبل التوسع في إنشاء هذه النوعية من المدارس بجميع محافظات الجمهورية، والتوسع في تطبيق بعض مكونات النظام التعليمي في مراحل التعليم المختلفة.