ورشة تدريبية عن صناعة الشموع للنشء في كفر الشيخ

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، ورشة تدريبية لصناعة الشموع، بقاعة البرلمان والتعليم المدني، من خلال إدارة تنمية النشء بمشاركة 30 طليع وطليعة.

إحياء الحرف التراثية

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ البرامج الفنية للنشء تعمل على تنمية المواهب الإبداعية لديهم، وتسهم في تشكيل عقل ووجدان النشء، فى هذه السن لتأصيل الهوية المصرية، وإحياء الحرف التراثية، من خلال أفكار مبتكرة يُقدمها المشاركون الصغار لافتاً إلى أنّ الورش الفنية تُعد مناخ مناسب لتعريف الجيل الحالي، والأجيال القادمة، بفنون مصر التراثية الأصيلة.

التعرف على أنواع مادة الشمع المختلفة واستخداماتها

قدمت الورشة التدريبية رانيا عصام، وتضمنت التعرف على أنواع مادة الشمع المختلفة واستخداماتها، ومعرفة الأدوات المستخدمة لصناعة الشموع، وأنواع القوالب، وتقنيات استخداماتها، في الصب والتفريغ، وكيفية تجهيز الفتيلة سواء قبل الصب أو بعده، وذلك بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، وإشراف تنفيذي لبنى أبو القاسم، مدير إدارة تنمية النشء، وإعداد وتنظيم فريق عمل الإدارة.