وفد التنسيقية يبحث مع سفير موريتانيا زيادة التعاون الثقافي والتعليمي

التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسفير دولة موريتانيا لدى القاهرة الحسين سيدي عبد الله الديه، وعدد من أعضاء السفارة.

أعرب وفد التنسيقية في بداية اللقاء عن عمق العلاقات التاريخية بين مصر وموريتانيا وما تتطلع له الدولتان من تعاون على كل المستويات.

تبادل الجانبان وجهات النظر حول مجريات ما يحدث على الساحتين الإقليمية والدولية، وأكدا أهمية العمل على زيادة وتوطيد التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية، ونقل الخبرة بين الجانبين وزيادة التعاون في المجال الثقافي والتعليمي.

من جانبه، أكد السفير الموريتاني، على ما تشهده العلاقات من زخم عبر الماضي والحاضر وما يتطلع إليه في المستقبل لتعزيز هذه العلاقات.

سفير موريتانيا بالقاهرة يشيد بتجربة التنسيقية

أبدى السفير إعجابه بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وتأثيرها في الحياة السياسية المصرية، وتطلع لنقل نموذج التنسيقية للشباب الموريتاني، مشيراً إلى ضرورة بناء علاقات بين التنسيقية والبرلمانيين والسياسيين الشباب في موريتانيا، وتبادل الخبرات فيما بينهم.

وفي نهاية اللقاء، قدم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ميدالية التنسيقية للسفير تقديراً لعمق العلاقات بين البلدين.

وضم وفد التنسيقية كلًا من النائبة رشا أبوشقرة، والنائب طارق الخولي، عضوي مجلس النواب، والنائب محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ، ومن الأعضاء بسمة العقدة، وسميرة الشريف.