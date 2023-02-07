وزير الخارجية: نسعى لتعزيز التعاون مع أمريكا اللاتينية في المجالات الاقتصادية والتنموية والتكنولوجية

صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية، استقبل بمقر الوزارة، اليوم، سفراء دول أمريكا اللاتينية بالقاهرة، في مبادرة تستهدف تعزيز علاقات التعاون والصداقة التاريخية بين مصر ودول أمريكا اللاتينية.

15 سفيرا في الاجتماع

وعن أهم ما دار خلال اللقاء، الذي حضره 15 سفيرا، أوضح المتحدث الرسمي، أن وزير الخارجية أكد أن الظروف والتحديات الدولية الراهنة تتطلب تعزيز التضامن والتعاون بين الأشقاء الذين تجمعهم الروابط التاريخية، والتشابه الحضاري، والتجربة النضالية الطويلة من أجل الاستقلال، والعمل المشترك لتحقيق السلام وتعزيز التعاون ومنع النزاعات على مستوى العالم.

تقدير مصر لعلاقاتها مع أمريكا اللاتينية

كما أكد وزير الخارجية بحسب صفحة الوزارة على فيسبوك، تقدير مصر البالغ لعلاقات الصداقة والتعاون التي تجمعها بدول أمريكا اللاتينية، والتنسيق القائم والمتميز داخل المحافل الدولية متعددة الأطراف.

وأبرز الوزير شكري أيضا، اهتمام السياسة الخارجية المصرية بتعزيز تعاون مصر مع دول أمريكا اللاتينية في المجالات الاقتصادية والتنموية والتكنولوجية، والحرص على الارتقاء بالتعاون الثنائي، والوقوف على الرؤية اللاتينية لسُبل تجاوز الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.

اعتزاز السفراء باللقاء مع وزير الخارجية

وكشف المتحدث باسم الخارجية، أن سفراء دول أمريكا اللاتينية أعربوا عن اعتزازهم بهذا اللقاء المثمر مع وزير الخارجية، وسعادتهم على المستوى الشخصي لوجودهم في مصر، وتكليفهم بالعمل كسفراء بهذا البلد العريق، وتحدثوا جميعا عن خططهم لتعزيز وتنويع مجالات التعاون مع مصر خلال المرحلة المقبلة.

ودار حوار مفتوح ومطول بين وزير الخارجية والسفراء، وجرى خلاله استعراض مختلف مجالات التعاون وسبل دعمها؛ بما في ذلك كيفية الارتقاء بحجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين.

كما تم مناقشة فرص التعاون المتاحة بمجالات الطاقة والثقافة والسياحة وغيرها.