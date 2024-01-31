أستاذ طب نفسي: تكرار حدوث الجاثوم يتطلب زيارة طبيب

قال الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر الشريف، إن هناك ثلاث مراحل يمر بهم الشخص أثناء حدوث الجاثوم، وهي الحلم المخيف والانتباه لشلل الحركة، وبعدها استعادة الحركة، لافتا إلى أنه يأتي للناس الطبيعية مرة أو مرتين في العمر.

تأثير زيادة الجاثوم

وأضاف أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر الشريف، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية الناس، اليوم الأربعاء: «لو زاد الجاثوم عن أكثر من مرة يكون الأمر متعلقا بوجود مرض نفسي، فالناس الطبيعيين ممكن يجيي لهم مرة أو مرتين نتيجة الضغوط لكن لو أصبح متكررا يبقى لازم نروح للطبيب النفسي».

الفرق بين الجاثوم والكابوس والفزع الليلي

وتابع: «فيه فرق بين الجاثوم والكابوس والفزع الليلي، فالأول يكون حلم مفزع وفيه شلل للحركة، والكابوس يكون حلم مفزع دون شلل للحركة، والفزع يكون حلم مفزع من النوم، وتنام وتصحى ناسي».