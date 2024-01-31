أستاذ قانون دولي: إسرائيل تعيق دخول المساعدات إلى غزة لتصفية قضية اللاجئين

حذر الدكتور رائد أبو بدوية، أستاذ القانون الدولي، من نتائج كارثية لسياسات الاحتلال الإسرائيلي التي تمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة، الذين يعيشون ظروفاً مأساوية بالغة، في ظل استمرار عدوان جيش الاحتلال على القطاع الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقال الدكتور رائد أبو بدوية إن هناك آلاف الأطنان من المساعدات المحتجزة والموجودة في رفح المصرية، إلا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هي التي تمنع وتعيق دخول المساعدات إلى غزة، وأضاف أنه لا يرى في موضوع وقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، إلا في بعده السياسي.

وتابع أستاذ القانون الدولي، في مداخلة مع برنامج «المراقب»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، ويقدمه الإعلامي كمال ماضي، أن البعد السياسي مرتبط بعدة مراحل متطورة، بدأت من عملية السلام، ومفاوضات الوضع النهائي، التي حدثت في «كامب ديفيد»، في عصر الرئيس الأمريكي الأسبق، بيل كلنتون، والتي رأت بأن هناك عقبتين رئيسيتين أمام أي تسوية نهائية، وهي ملفات القدس واللاجئين.

نتنياهو طلب من أمريكا تفكيك الأونروا

وأوضح أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، طلب في عام 2017 من الولايات المتحدة الأمريكية تفكيك وكالة «الأونروا»، وفي 2018 أعاد الطلب على الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وبالفعل تم وقف التمويل بالكامل، بالإضافة إلى نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وذلك بهدف تصفية قضيتي القدس واللاجئين، اللتين تقفان حجر عثرة أمام أي تسوية نهائية.