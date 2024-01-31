البنك الفيدرالي الأمريكي يثبت سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالي

أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، برئاسة جيروم باول، بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع الأخير الذي عُقد مساء اليوم، وتنتظر بورصة وول ستريت بفارغ الصبر تخفيضات أسعار الفائدة في وقت ما من هذا العام، بحسبما ذكرته شبكة «سي إن إن» الأمريكية.

الفيدرالي الأمريكي يثبت سعر الفائدة

ويُعتبر قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة هو القرار الرابع من نوعه على التوالي لأسعار الفائدة الأمريكية، ويأتي بعد سلسلة من رفع أسعار الفائدة التي جعلتها تصل إلى أعلى مستوى في 22 عامًا.

ووفقًا لبيان صادر عن البنك المركزي الأمريكي، وبنك الاحتياطي الفيدرالي، فإن لجنة السوق المفتوحة في البنك تعمل على تحقيق أقصى قدر من التوظيف والتضخم بمعدل 2% على المدى الطويل، وهذا يعني أن بنك الاحتياطي الفيدرالي من المقرر أن يخفض أسعار الفائدة في عام 2024، وهو ما توقعه المسؤولون أنفسهم الشهر الماضي، لكن بيان السياسة الأخير للبنك المركزي الصادر يوم الأربعاء تراجع عن توقعات أول خفض لسعر الفائدة في مارس.

محاولة خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة

وجاء في البيان: «لا تتوقع اللجنة أنه سيكون من المناسب خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية حتى تكتسب ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2 في المائة».

في 13 ديسمبر الماضي، قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الحفاظ على معدلات أسعار الفائدة الأمريكية دون تغيير، في نطاق يتراوح بين 5.25% و5.50%.

وتعتبر هذه المعدلات هي الأعلى في البلاد على مدار 22 عامًا، ويأمل البنك المركزي في استعادة التضخم الأمريكي إلى هدفه الطويل الأجل البالغ 2%، هذا القرار يعكس استراتيجية البنك في تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي وضمان استقرار الأسواق المالية.