البنك الفيدرالي الأمريكي يرفع سعر الفائدة.. وصلت أعلى مستوياتها منذ 22 عاما

أعلن الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ 22 عاما وسط رفع مستمر من جانب الفيدرالي الأمريكي للعمل على السيطرة على التضخم الحادث في الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم بحسب فضائية «العربية» الإخبارية مساء اليوم الأربعاء.

انتظار رفع سعر الفائدة من مختلف الدول حول العالم

وتعلن عدة من دول الخليج العربي ومختلف دول العالم سعر الفائدة لأنها مرتبط بسعر صرف الدولار الأمريكي الذي تأثر في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية ثم بقلة الطلب على السلع مدفوعا بتراجع المبيعات نتيجة لجائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

تذبذب التضخم في البلاد

التضخم في الولايات المتحدة مستمر في الانخفاض ولكن ليس بالمعدل المنتظر، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3% فقط في يونيو، بانخفاض حاد عن ذروة بلغت 9.1% في يونيو 2022.