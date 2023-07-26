البنك الفيدرالي الأمريكي يرفع سعر الفائدة.. وصلت أعلى مستوياتها منذ 22 عاما
كتب:
عمرو حسني
09:24 م | الأربعاء 26 يوليو 2023
البنك الفيدرالي الأمريكي
أعلن الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ 22 عاما وسط رفع مستمر من جانب الفيدرالي الأمريكي للعمل على السيطرة على التضخم الحادث في الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم بحسب فضائية «العربية» الإخبارية مساء اليوم الأربعاء.
انتظار رفع سعر الفائدة من مختلف الدول حول العالم
وتعلن عدة من دول الخليج العربي ومختلف دول العالم سعر الفائدة لأنها مرتبط بسعر صرف الدولار الأمريكي الذي تأثر في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية ثم بقلة الطلب على السلع مدفوعا بتراجع المبيعات نتيجة لجائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
تذبذب التضخم في البلاد
التضخم في الولايات المتحدة مستمر في الانخفاض ولكن ليس بالمعدل المنتظر، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3% فقط في يونيو، بانخفاض حاد عن ذروة بلغت 9.1% في يونيو 2022.