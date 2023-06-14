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البنك الفيدرالي الأمريكي يثبت سعر الفائدة عند 5.25%

كتب:

عمرو حسني
09:35 م | الأربعاء 14 يونيو 2023
الفيدرالي الأمريكي

الفيدرالي الأمريكي

قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الاتحادي الأمريكي، الإبقاء على سعر الفائدة الأمريكية، في اجتماع اليوم الأربعاء عند 5.25%، وذلك بعد تباطؤ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة خلال شهر مايو الماضي، إلى 4% مقابل 4.9% في أبريل الماضي بحسب قناة «العربية» الإخبارية.

ويأتي هذا القرار في ظل تضخم مرتفع في الولايات المتحدة الأمريكية؛ يؤثر على مختلف الدول خاصة أن الاحتياطي النقدي لها بالدولار.

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