البنك الفيدرالي الأمريكي يثبت سعر الفائدة عند 5.25%

قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الاتحادي الأمريكي، الإبقاء على سعر الفائدة الأمريكية، في اجتماع اليوم الأربعاء عند 5.25%، وذلك بعد تباطؤ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة خلال شهر مايو الماضي، إلى 4% مقابل 4.9% في أبريل الماضي بحسب قناة «العربية» الإخبارية.

ويأتي هذا القرار في ظل تضخم مرتفع في الولايات المتحدة الأمريكية؛ يؤثر على مختلف الدول خاصة أن الاحتياطي النقدي لها بالدولار.