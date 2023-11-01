البنك الفيدرالي الأمريكي يثبت الفائدة عند مستوى أعلى منذ 22 عامًا

أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، تثبت أسعار الفائدة دون تغيير، بما يتماشى مع أغلب التوقعات، لتظل عند مستوى يتراوح بين 5.25 و5.5%، وهو الأعلى منذ 22 عاما.

الفيدرالي يثبت الفائدة

وكان المركزي الأمريكي توقف عن رفع الفائدة في سبتمبر الماضي، وأبقى عليها دون تغيير بعد زيادتها 11 مرة منذ مارس 2022، ضمن محاولات الفيدرالي لكبح التضخم.

وذكر بيان الفيدرالي الأمريكي، الأربعاء، أنه ترك الباب مفتوحا أمام زيادة تكاليف الاقتراض مجددا، كما أنه بقوة الاقتصاد الأمريكي، مشيرا إلى الأوضاع المالية الأصعب التي تواجهها الشركات والأسر.