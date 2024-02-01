خمسة لا يجوز دفع الزكاة إليهم بينهم الوالدان

تعد الزكاة، أحد أركان الإسلام الإلزامية على كل مسلم فهي ليست مُساهمة تطوعية أو خيرية، وقد خصصها الله رحمة لتسود الرحمة في المجتمع، كما حدد 8 فئات مُستحقة دفع الزكاة لهم وكذلك هناك خمسة لا يجوز دفع الزكاة إليهم هم من أوضحهم الدكتور سيف رجب قزام، أستاذ الشريعة في جامعة الأزهر، في تصريحات لـ«الوطن» قائلا: «أن الفئات الخمسة التي لا يجوز دفع الزكاة إليهم، هم القادر على الكسب ولديه قوة لكسب المال ولكنه يتسؤول بهدف الكسب، والأغنياء الذين لديهم وفرة من الأموال».

خمسة لا يجوز دفع الزكاة إليهم

وأضاف أستاذ الشريعة في جامعة الأزهر، أنه لا يجوز إعطاء الزكاة لمن تلزم المُزكِّي نفقتهم من الأصول كالوالدين والأجداد، والفروع كالأولاد وأولادهم، وتجوز الزكاة على الإخوة والأخوات في حال كونهم من فئات مصارف الزكاة، ما لم تلزم المزكي نفقتهم، وكذلك لا يستحق إخراج الزكاة على الزوجة حيث يتوجب على الزوج إعالتها لأنها من أهل بيته، والأخ الفقير الذي لديه ابن غني.

وفي ذات السياق، كانت دار الإفتاء تلقت سؤلا فيما يتعلق بحكم إعطاء الزكاة للابن والأقارب، الذي أكدت من خلاله أنه لا يجوز للسائل أن يعطي الزكاة لابنه؛ لأنه مٌكلف بنفقته شرعًا، ويجوز أن يعطي أبناء ابن عمه المتوفى إذا كانوا يستحقون شيئًا من الزكاة.

وأضافت عبر موقعها الرسمي أن زكاة المال لها جهات مخصوصة ومصارف منصوص عليها، محصورة في أصناف محددة، بينها لنا المولى عز وجل في قوله تعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» (التوبة، الآية: 60 بهذه الآية القرآنية الكريمة حدد الله تعالى مصارف الزكاة وبين منها أن من الأصناف التي تصرف لها الصدقة الفقراء والمساكين وهذان الوصفان يدلان على الحاجة الحقيقية إلى ما يكفي المعيشة، فمن كان عنده ما يكفيه في معيشته لا يعتبر فقيرًا ولا مسكينًا.