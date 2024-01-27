دعم نقدي.. الفئات المستحقة للحصول على منحة «سند» من بيت الزكاة المصري

يقدم بيت الزكاة والصدقات المصري، عضو التحاف الوطني للعمل الأهلي التنموي، دعمًا نقديًا للأسر المستحقة من خلال برنامج «سند»، بهدف مساعدة الفقراء والفئات الأولى بالرعاية، الذين يجدون صعوبة في تحمل نفقات الحياه وتحمل أعبائها، إيمانًا منه بحاجة هذه الشريحة الماسة إلى مَدّ يد العون و المساعدة إليها.

وفي هذا الإطار، تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، الفئات المستحقة للحوصل على الدعم النقدي «سند» من بيت الزكاة والصدقات، الأوراق والمستندات المطلوبة، ضوابط الحصول على المنحة، والهدف من المنحة.

تفاصيل منحة سند

وأوضح «بيت الزكاة» أنّ منحة سند تقدم في شكل مساعدات نقدية مباشرة تحصل عليها الأسرة أو الأفراد من الفئات المستحقة للدعم، التي لا تتحمل أعباء المعيشة، بالإضافة إلى الأفراد التي لم تتمكن من الحصول على الخدمة ذاتها من الهيئات والجهات المعنية، أو توافر تلك الخدمة بذات الجهات مع تعذر تقديمها أو جزء منها.

المستندات المطلوبة المطلوبة للحصول على الدعم النقدي من بيت الزكاة

ووفقا لما أوضحه بيت الزكاة والصدقات، يقدم المستفيد من المنحة الأوراق والمستندات التالية، إلى مقر مشيخة الأزهر، وهي:

ـ تقديم نسخة مصورة من البطاقة الشخصية لرب الأسرة أو العائل، أو شهادات الميلاد للقصر لأفراد الأسرة بالكامل.

ـ تقديم ما يدل على الحالة، سواء كانت طلاق أو الأرامل أو بدون عمل، للحالة المستفيدة، والأبناء والبنات اعتبارًا من 18 عامًا، بالإضافة إلى تقديم ما يفيد أو يثبت قيمة الدخل سواء كانت مفردات مرتب أو طابعة تأمينية.

ـ في حالة الزواج، تقديم صورة من عقد الإيجار على أن تكون موثقة، أو إيصال لأحد المرافق تابع لعنوان السكن في حالة عدم الإيجار.

ـ تقديم إيصال مرافق سواء خاص بالكهرباء أو فاتورة غازـ أو مياه، عن الشهر الأخير، أو ما يفيد أي التزامات أخرى سواء رسوم المدارس أو رسوم للجامعة في حالة وجود أبناء بالمراحل الدراسية.

ألية الحصول على الدعم النقدي من بيت الزكاة

أوضح بيت الزكاة والصدقات المصري، أن الفئات المستحقة للحصول على المنحة، تقدم الطلب مباشرة إلى مقر مشيخة الأزهر الشريف، المتواجد بمنطقة الدراسة، مشيرًا إلى أنه يمكن تقديم الطلب من خلال المناديب التابعين لبيت الزكاة والصدقات، المتواجدين في مقرات المعاهد الأزهرية بالمحافظات على مدار الأسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت.