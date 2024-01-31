مسلم: القضية الفلسطينية أصبحت في وجدان كل مصري

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، على هامش ندوة «توثيق جرائم الحرب على قطاع غزة»، والتي نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن القضية الفلسطينية أصبحت في وجدان كل مصري، وقد دفعت مصر من أجلها الكثير من الشهداء والأموال عبر التاريخ، قائلا: «مازلنا مستمرين في هذه المرحلة، وهذه الندوة فرصة لإبراز الدور المصري في القضية الفلسطينية من أول يوم حتى الآن».

القضية الفلسطينية في وجدان كل مصري

ووجه الكاتب أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الشكر لهيئة معرض الكتاب، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والتي دائما ما يكون لها إسهامات فكرية مميزة، وعلى صعيد الأزمة في غزة ودور مصر فيها، قائلا: «التاريخ سيشهد لمصر بمواقفها وصمودها في القضية الفلسطينية، وأنها لم تساوم عليها يوما ما».