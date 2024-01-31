صلاح عناني يشيد باهتمام الدولة بإبراز الحضارة المصرية في معرض الكتاب

استضاف معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، ندوة بعنوان «مشاهد من الحياة المصرية» ضمن محور اللقاء الفكري، وكان الفنان التشكيلي صلاح عناني، ضيفًا خاصًا في هذه الفعالية.

تفاصيل لقاء صلاح عناني في معرض الكتاب

في البداية، أثنى صلاح عناني على الاهتمام البالغ الذي توليه الدولة المصرية للحضارة المصرية القديمة، قائلا: «أعجبتني الروح الفرعونية التي تُظهر اهتمامًا كبيرًا من الدولة المصرية، رغم التحديات الاقتصادية التي نواجهها».

وأضاف: «أنا سعيد بالتفضيل الذي تظهره الدولة تجاه الحضارة الفرعونية، الموكب الذي نُظم لعرض المومياوات كان عظيمًا، وسيبقى في الذاكرة على مر السنين».

وشدد «عناني»، على أن مصر كانت أول من علم العالم التفاؤل، وأظهرت للعالم أن هناك برًا شرقيًا للأحياء، وغربيًا للموتى.

وأشار صلاح عناني، إلى أنه كان يعتقد في صغره أن الحضارة الفرعونية «مأساوية»، وأن فنها يتمثل في فن الموتى، مثل رسم المعابد والمقابر والمومياوات، حتى عندما كان يعمل معيدا، ويقود الطلاب إلى المقابر والمعابد للرسم، اكتشف بعد وقت طويل، أنهم كانوا يعتقدون أن الانتقال من الظلمة إلى النور، يمثل رغبة في الخلود والحياة، ويرغبون في نقلنا من البر الشرقي إلى البر الغربي.

ولفت إلى أن ما جرى اكتشافه حتى الآن من آثار في الأصل جزء صغير، مقارنة بما لم يتم اكتشافه بعد، معتبرًا أن الكثير مستور، وأن مصر تعرضت للسرقة على مر السنين، وأن اليونان كانت تستلهم منا قديمًا، إذ كانوا يعملون كخدم لدينا، واحتلوا العديد من الجزر مثل أثينا ورودس وكريت وقبرص ومالطة.

وأضاف: «نحن لا نبرز إنجازاتنا السابقة بشكل جيد، لكننا نركز على أن مصر هي مركز الكون».

وأوضح: «اليونان في الماضي كانت مجموعة جزر تخضع لحروب مثل إلياذة وحرب طروادة، وكانت تأخذ قصصها وأساطيرها منا».