«السياحة» تنظم زيارة إلى الأهرامات لممثلي النرويج ضيف معرض الكتاب

نظمت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والمجلس الأعلى للآثار، زيارة إلى منطقة أهرامات الجيزة لممثلي دولة النرويج، ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 والذي يُقام تحت شعار «نصنع المعرفة.. نصون الكلمة» خلال الفترة من 24 يناير الجاري وحتى 6 فبراير المقبل.

الاستفادة من الفعاليات للترويج للسياحة

ويأتي تنظيم هذه الزيارة في إطار جهود الوزارة للاستفادة من الأحداث والفعاليات المختلفة التي تُقام في مصر للترويج للمقصد السياحي المصري وتعريف المشاركين بالمقومات السياحية المختلفة والمتنوعة والمتميزة به وبالحضارة المصرية العريقة.

عراقة وعظمة الحضارة المصرية القديمة

وأجرى الوفد جولة تضمنت الأهرامات الثلاثة ومنطقة تمثال أبو الهول، كما أعربوا عن إعجابهم بالمنطقة والتي تعكس عراقة وعظمة الحضارة المصرية القديمة، كما حرصوا على التقاط الصور التذكارية.