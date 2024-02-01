تغيير سير خط قطار أبو قير في الإسكندرية بدءا من اليوم.. استبعاد 4 محطات 

تبدأ هيئة السكك الحديدية بالإسكندرية تغيير خط قطار أبو قير ليصبح بدلا من «أبو قير- سيدي جابر»، إلى «المنتزه - سيدي جابر»، اليوم، ضمن المرحلة الثانية لخطة وقف القطار وبدء العمل على مترو الإسكندرية.

تقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل خط قطار أبو قير بدءاً من اليوم، حيث سيقتصر عمله على 10 محطات فقط بدلا من 16 محطة مسبقا، بحسب الإعلان الرسمي من هيئة السكك الحديدية.

4 محطات إضافية خارج الخدمة

وذكرت هيئة السكك الحديدية أنه بدءاً من اليوم تخرج 4 محطات خارج الخدمة في قطار أبو قير، ليرتفع بذلك المعدل لخروج 6 محطات خارج الخدمة، وهما محطتي «مصر والحضرة» جرى وقفها الشهر الماضي ومن اليوم إيقاف العمل من محطة أبو قير إلى المنتزه، وهم: «أبو قير، طوسون، المعمورة، الإصلاح».

خط قطار أبو قير في فبراير

وأوضحت الهيئة أن التعديل يأتي ضمن خطة التحويل إلى مترو الإسكندرية ويستطيع المواطنون التنقل من المنتزه إلى سيدي جابر خلال شهر فبراير الجاري من خلال 10 محطات هم:

- المنتزه

- المندرة

- العصافرة

- سيدي بشر

- النقراشي «فيكتوريا»

- الرمل الأميري

- غبريال

- السوق «باكوس».

- الظاهرية «فلمنج»

- سيدي جابر