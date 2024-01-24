تفاصيل جديدة في مشروع مترو الإسكندرية المنتظر.. فوق ولا تحت الأرض؟

بدأت خلال الأيام الجارية أولى خطوات العمل على تنفيذ مترو الإسكندرية الجديد بديلاً لقطار أبو قير الشهير، وهو الأمر الذي ربط في أذهان المواطنين بالإسكندرية أنه سيكون هناك مترو أنفاق أسفل الأرض على غرار القاهرة إلا أن حقيقة الأمر مغايرة.

فبحسب مصدر مسؤول بهيئة السكك الحديدية في الإسكندرية، إن مترو الإسكندرية سيكون بديلا لقطار أبو قير على ذات الخط فوق الأرض أي سيتم الإبقاء على ذات الخط الفاصل في كافة الإسكندرية ما بين المناطق البحرية والقبلية ليحل المترو مكان القطار.

سبب إبقاء مترو الإسكندرية فوق الأرض

وأضاف المصدر المسؤول بهيئة السكك الحديدية في الإسكندرية، في تصريحات خاصة ل«الوطن»، أنه بسبب طبيعة تربة الإسكندرية فلم يكن من المتاح أن يتم تخصيص مترو الإسكندرية أسفل الأرض كما حدث في القاهرة.

كيف سيكون مترو الإسكندرية الجديد؟

وأشار إلى أن مترو الإسكندرية سوق يصل من أبو قير حتى محطة مصر بطول 21.7 كم فوق الأرض بأمر أشبه فيما تم في المناطق التراثية في القاهرة على غرار خط الملك الصالح.

مترو لا مونوريل.. تفاصيل بديل قطار أبو قير بالإسكندرية

ونفى ما تم تداوله على أنه سوف يكون مونوريل معلق، مشيراً إلى أن ما سوف يتم هو قطار مترو لا مونوريل وذلك لأن المترو يعد مناسبا أكثر للإسكندرية وفقا للدراسات الموضوعة.

مميزات مترو الإسكندرية الجديد

وأشار إلى أن مترو الإسكندرية سوف يزيد من الطاقة الاستيعابية لركاب قطار أبو قير الحالي وتقليل زمن الرحلة، بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة كونه يعمل بالطاقة الكهربائية النظيفة.