إزالة قضبان قطار أبو قير من محطتين تمهيدا لإنشاء مترو الإسكندرية (صور)

أنهت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية أعمال إزالة قضبان قطار أبو قير من محطتين في الوقت الراهن، وهما محطة مصر ومحطة الحضرة، وذلك تمهيدا لبدء العمل في قضبان مترو الإسكندرية المنتظر، والذي سيحل محل قطار أبو قير مع إضافة تعديلات عدة.

وحصلت «الوطن» على مجموعة من الصور توضح إزالة قضبان قطار أبو قير من محطتي مصر والحضرة، وذلك بعدما جرى وقف وصول قطار أبو قير إليهما منذ بداية يناير الجاري.

إضافة محطة جديدة في مترو الإسكندرية

وقال مصدر مسؤول بهيئة السكك الحديدية في الإسكندرية، إن إزالة قضبان المحطتين يعد أولى خطوات بدء مشروع مترو الإسكندرية، وذلك نظرا لأن مساحة المحطتين سوف تشهد إضافة محطة ثالثة بينهما وهي محطة باب شرق.

خطة إنشاء مترو الإسكندرية

وأضاف المصدر المسؤول بهيئة السكك الحديدية في الإسكندرية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن العمل يتم وفقا للجدول الزمني المعلن من وزارة النقل من خلال وقف وصول قطار أبو قير لكل المحطات، على أن يتم البدء في محطات أبو قير وطوسون والمعمورة والإصلاح بدءا من فبراير المقبل.

مميزات مترو الإسكندرية

وأكد أن مترو الإسكندرية سيكون نقلة نوعية، إذ سيتم زيادة الطاقة القصوى للركاب من 2850 راكبا إلى 60 ألف راكب في قطار أبو قير، مع تقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة، وزيادة سرعة التشغيل من 25 إلى 100 كيلومتر في الساعة.