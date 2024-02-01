تفاصيل وظائف وزارة التربية والتعليم.. مطلوب 19 ألف مدرس مادة

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، توافر وظائف حكومية جديدة بوزارة التربية والتعليم والتعليم، حيث تطلب الوزارة شغل 18886 وظيفة معلم مادة.

الإعلان عن تفاصيل تعيين 18886 وظيفة معلم مادة

أضاف الجهاز، في بيان صحفي، أنه سوف يُعلن عن التفاصيل الكاملة لمسابقة تعيين 18886 في وظيفة معلم مادة خلال النصف الثاني من شهر فبراير الجاري، بجانب الإعلان عن رابط التسجيل للتقديم لهذه الوظائف، وموعد فتح الرابط أمام الراغبين للتقدم للوظائف.

أشار الجهاز إلى أن الإعلان عن هذه المسابقة، يأتي ضمن حزمة وسلسلة مسابقات وظائف أعلن عنها شملت 15 مسابقة توظيف، في وزارات وجهات حكومية متعددة ومتنوعة وهي وظائف: معلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية «الأول، الثاني، الثالث» بجميع المحافظات، بوزارة التربية والتعليم، ووظائف في الهيئة القومية للبريد، ووزارة العدل، وخبراء مهندسين، وموظفي طب شرعي، ووظائف المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي، والهيئة القومية للأنفاق، وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل، ومتاح التقديم عليها عبر الرابط: https://jobs.caoa.gov.eg ، ومتاح التسجيل عليه للتقديم لهذه الوظائف حتى منتصف ليل 15 فبراير الجاري.

تفاصيل 8 مسابقات لوظائف سيتم الإعلان بعد 15 فبراير

وهناك 8 مسابقات لوظائف أخرى، أعلن عنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، سيتم فتح باب التقديم لها خلال النصف الثاني من شهر فبراير الجاري، وهي وظائف: الهيئة العامة للطرق والكباري، والحجر الزراعي بوزارة الزراعة، ووزارة البيئة، والأوقاف، ومصلحة الشهر العقاري التابعة لوزارة العدل، والهيئة العامة للنقل النهري وهيئة الأبنية التعليمية، بجانب وظائف معلم مادة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

ونوه الجهاز بأنه يمكن للراغبين في التقديم متابعة الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» حيث ينشر عليها الجهاز جميع البيانات والأخبار الصادرة عنه بجانب الموقع الالكتروني الرسمي للجهاز.