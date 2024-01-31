سجل الآن على بوابة الوظائف الحكومية 2024.. في 8 جهات (تفاصيل)

سجل الآن على بوابة الوظائف الحكومية 2024، في 7 جهات حكومية أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن إتاحة رابط التسجيل بها الآن ، وهي وزارة التربية والتعليم، وخبراء وزارة العدل، ومصلحة الطب الشرعي، وهيئة البريد، والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل، والهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل.

وقبل أن تبدأ في خطوة «سجل الآن» بوابة الوظائف الحكومية 2024، «الوطن» تستعرض كل تفاصيل المواعيد والشروط والأوراق المطلوبة ورابط التسجيل، لهذه الوظائف في التقرير التالي:

أولا: مسابقات متاح التقديم عليها الآن

1- المعلمين - مسابقة معلم فصل

العدد المطلوب

11 ألفا و114 خريجا

التخصصات:

معلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية «الأول، الثاني، الثالث» بجميع المحافظات

شروط شغل الوظيفة

1. أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية.

2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

3. ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

5. ألا تزيد سن المتقدم عن 40 عاماً في تاريخ نشر الإعلان.

6. أن يكون المتقدم خريج أحد الأقسام التالية «تعليم أساسي - ابتدائي - معلم فصل» بكلية التربية أو كلية التربية النوعية.

7. أن يكون التقدير العام للمتقدم «مقبول» فأعلى.

8. أن يجتاز الاختبار وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.

9. أن يجتاز التدريبات التي تقررها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

10. اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الاختبار والتدريبات المطلوبة.

11. يجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقاً للثابت ببطاقة الرقم القومي.

12. سداد 26 جنيهاً لحساب الجهاز المركزي لـ التنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك الآتية:

- «البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة»

طريقة التقديم للوظائف

عبر الرابط التالي: Https://jobs.caoa.gov.eg

ثانيا: مسابقة تعيينات وظائف الهيئة القومية للبريد

عدد المطلوبين للوظائف: 900

طريقة التقديم: عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية على الرابط التالي:

Https://jobs.caoa.gov.eg

التخصصات المطلوبة

1- مهندسون وعددهم 19 في التخصصات التالية:

- مهندس ميكانيكا سيارات.

- مهندس كهرباء.

- مهندس ميكانيكا.

- مهندس تخطيط النقل.

- مهندس تشغيل وسائل النقل.

2- أخصائيو بريد وعددهم 861

في التخصصات التالية:

- أخصائي بريد.

- أخصائي مكتب بريد.

- أخصائي خدمة عملاء.

3 - محامون قانونيون بالدرجة الثالثة وعددهم 20

الشروط المطلوبة في المتقدمين

1. أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية.

2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

3. ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

5. ألا تزيد سن المتقدم عن 30 عاماً في تاريخ نشر الإعلان .

6. أن يكون التقديرالعام للمتقدم «جيد» على الأقل.

7. أن يكون المتقدم لوظائف مهندس حاصل على بكالوريوس هندسة في أحد التخصصات المطلوبة بما يتواءم مع طبيعة العمل.

8. أن يكون المتقدم لوظائف اخصائي حاصل على مؤهل عال مناسب.

9. أن يكون المتقدم لوظيفة محام حاصل على ليسانس حقوق أو ليسانس شريعة وقانون.

10. أن يجتاز الامتحانات والتدريبات وفقاً للقواعد المقررة فى هذا الشأن.

11. أن يجتاز المتقدم التدريبات المقررة بمعرفة الهيئة المعنية.

12. اجتياز الكشف الطبى وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات.

13. أن يقدم المتقدم إقراراً بقبول العمل في أي مكان بجمهورية مصر العربية وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل بالهيئة.

14. سداد 26 جنيهاً لحساب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع باحد فروع البنوك الآتية: «البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة» .

ثانيا: مسابقة تعيينات وظائف الطب الشرعي

الجهة: وزارة العدل

عدد المطلوبين للتعيين: 81

التخصصات المطلوبة - معاون طبيب شرعي معملي

- معاون طبيب شرعي ميداني

- معاون كيميائي شرعي بالدرجة الوظيفية الثالثة

- وظيفة حرفي سادس «ب»

- وظيفة عامل تشريح بالمستوى الوظيفي السادس «ب»

طريقة التقديم للمسابقة

التقديم عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز على الرابط التالي: Https://jobs.caoa.gov.eg

شروط التقدم للوظائف

1. أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية.

2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

3. ألا يكون سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

4. ألا يكون سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره 4 سنوات على الأقل.

5. ألا تزيد سن المتقدم عن 30 عاما في تاريخ نشر الإعلان.

6. أن يكون المتقدم لوظائف «معاون طبيب شرعي معملي، ومعاون طبيب شرعي ميداني» حاصلا على بكالوريوس طب وجراحة بتقدير عام جيد على الأقل.

7. أن يكون المتقدم لوظيفة «معاون كيميائي شرعي» حاصل على بكالوريوس صيدلة أو بكالوريوس علوم «تخصص كيمياء خاصة – كيمياء مزدوجة» بتقدير عام جيد على الأقل.

8. أن يكون المتقدم لوظيفة حرفي سادس «ب» تشريح حاصل على مؤهل أقل من المتوسط.

9. أن يجتاز الامتحانات والتدريبات وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.

10. اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات والتدريبات.

11. أن يقدم المتقدم إقرارا بقبول العمل في أي مكان بجمهورية مصر العربية وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل.

12. سداد 26 جنيها لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأحد فروع «البنك الأهلي المصري، أو بنك مصر، أو بنك القاهرة».

رابعا : مسابقة تعيينات وظائف مصلحة الخبراء بوزارة العدل

الجهة: وزارة العدل

عدد المطلوب تعيينهم: 243

التخصصات- معاون خبير حسابي

- معاون خبير زراعي

- معاون خبير هندسي تخصص «مدني أوعمارة»

- معاون خبير هندسي تخصص «هندسة بحرية»

- معاون خبير هندسي تخصص «ميكانيكا»

- معاون خبير هندسي تخصص «كهرباء»

- معاون خبير هندسي تخصص «حاسبات ومعلومات»

الدرجة الوظيفية: الثالثة

طريقة التقديم للمسابقة: عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية على الرابط التالي: Https://jobs.caoa.gov.eg

الشروط المطلوبة

1- أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية.

2- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

3- ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

4- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

5- ألا تزيد سن المتقدم عن 30 عاما في تاريخ نشر الإعلان .

6- أن يكون التقدير العام للمتقدم «جيد»على الأقل.

7- أن يكون المتقدم لوظائف معاون خبير هندسي حاصل على مؤهل عالي هندسي في أحد التخصصات المطلوبة.

8- أن يكون المتقدم لوظيفة معاون خبير حسابي حاصل على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة.

9- أن يكون المتقدم لوظيفة معاون خبير زراعي حاصل على بكالوريوس زراعة.

10- أن يجتاز الامتحانات والتدريبات وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.

11- اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات والتدريبات.

12- أن يقدم المتقدم إقرارا بقبول العمل في أي مكان بجمهورية مصر العربية وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل بالمصلحة.

13- سداد 26 جنيها لحساب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك الآتية: «البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة» .

خامسا: مسابقة تعيينات وظائف المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة

العدد المطلوب: (10) مهندسين

التخصصات المطلوبة

(مهندس مساحة - مهندس مدني- مهندس شبكات- مهندس عمارة) بالمستوى الوظيفي الثالث (ج) ، وذلك وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية

رابط التقديم للوظائف : https://jobs.caoa.gov.eg

شروط التقديم للوظائف

- أن يكون متمعتاً بالجنسية المصرية.

- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

- ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 28 عاماً في تاريخ نشرالإعلان.

- أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس هندسة في التخصصات المطلوبة بتقديرعام للمتقدم (جيد جداً) على الأقل ومقيد بنقابة المهندسين.

- أن يجتاز المتقدم الامتحانات وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.

- أن يجتاز المتقدم التدريبات المقررة بمعرفة الجهة طالبة الإعلان.

- اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن إجتازوا الامتحانات والتدريبات المطلوبة .

- أن يقدم المتقدم إقراراً بالجهة طالبة الإعلان عند إستيفاء مسوغات التعيين بقبول العمل في أي مكان بجمهورية مصرالعربية وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل.

- سداد مبلغ مقداره (26) جنيهاً (ستة وعشرون جنيهاً فقط لاغير) لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك الآتية :- (البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة) والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 0781200/450/9 حـ/ حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإيداع

- أن يكون تاريخ الإيصال لاحق لتاريخ نشر الإعلان والتأكيد على أن يذكر به اسم المتقدم.

المستندات والأوراق المطلوبة

تكون جميعها أصلية ملونة وبصيغة jpg وهي :

- صورة شخصية للمتقدم - بطاقة الرقم القومي سارية (الوجهين)

- صحيفة حالة جنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو المركزالوطنى لتخطيط إستخدمات أراضى الدولة (وجهين بحسب الأحوال)

- المؤهل الدراسي - المؤهل الأعلى إن وجد

- كارنيه القيد بنقابة المهندسين (ساري).

- الموقف من الخدمة العسكرية للذكور.

- الخدمة العامة للإناث إن وجدت.

- شهادة التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة (بطاقة الخدمات المتكاملة) في حالة الإعاقة.

- إيصال الإيداع البنكي.

تعليمات هامة

لن يُلتفت للطلبات ما لم تكن المستندات أصلية ملونة باستثناء الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة .

- يجب رفع أصول المستندات المشار إليها بالاعلان بصيغة (jpg)، ولا يتعدى حجم الملف الواحد (1) ميجا.

- ينبغي التأكد من المرفقات قبل تحميلها وفي حالة عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة أوعدم وضوح البيانات بالمستندات المرفقة أو وجود اختلاف بين البيانات المسجلة والمستندات المشار إليها مثال (عدم إدخال الاسم كاملاً أو المحافظة أو الرقم القومي كما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي) سيتم رفض الطلب.

- ينبغي الإحتفاظ بأصول الأوراق المتقدم بها على البوابة لاحضارها يوم الامتحان الإلكترونى.ينبغي على المتقدم الاحتفاظ برقم التسجيل الذي سيظهر له بعد إتمام عملية التسجيل للتأكد من أن عملية التسجيل تمت بنجاح ليتسنى لك الاستعلام عن نتيجة المسابقة.

سادسا:مسابقة تعيينات وظائف الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل

العدد المطلوب: 96 مهندساً في تخصصات مختلفة

التخصصات:

مهندس ميكانيكا

- مهندس كهرباء

- مهندس تصميم مدني

- مهندس تصميم معماري

- مهندس اتصالات

- مهندس كهرباء حاسبات

- مهندس إشارات -

مهندس أبحاث تربة - مهندس طرق

- مهندس تنفيذ

- مهندس عطاءات وعقود

- مهندس حصر ومستخلصات

- مهندس مبان

- مهندس مراقبة جودة

- مهندس مساحة

- مهندس بحوث

- مهندس ميكاترونيك)

-5 خريجين في وظيفة أخصائي شئون مالية، بالمستوى الوظيفي الثالث (ج)، وذلك وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

التقديم على الرابط الآتي: https://jobs.caoa.gov.eg

الشروط المطلوبة

ويُشترط فيمن يتقدم للوظيفة المُعلن عنها ما يلي :

1- أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية.

2- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

3- ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

4- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

5- ألا يزيد سن المتقدم عن 32 عاماً في تاريخ نشر الإعلان.

6- بالنسبة لوظائف الهندسة: أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل هندسي عال في التخصصات المطلوبة ومقيد بنقابة المهندسين.

7- بالنسبة لوظيفة أخصائي شئون مالية : أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل تجاري عال مناسب لطبيعة العمل وفقا للتخصص المطلوب.

8- أن يكون التقدير العام للمتقدم (جيد)على الأقل.

9- أن يجتاز المتقدم الامتحانات وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.

10- أن يجتاز المتقدم التدريبات المقررة بمعرفة الجهة طالبة الإعلان .

11- اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات والتدريبات المطلوبة.

12- أن يقدم المتقدم إقراراً بالجهة طالبة الإعلان عند استيفاء مسوغات التعيين بقبول العمل في أي مكان بجمهورية مصر العربية وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل.

13- سداد مبلغ مقداره (26) جنيهاً (ستة وعشرون جنيهاً فقط لا غير) لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك الآتية: (البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة) والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 0781200/450/9 حـ/ حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإيداع، على أن يكون تاريخ الإيصال لاحقا لتاريخ نشر الإعلان والتأكيد على أن يذكر به اسم المتقدم.

المستندات والأوراق المطلوبة : موجودة على بوابة الوظائف الحكومية« وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة»

سابعا: مسابقة تعيينات وظائف جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل

العدد المطلوب 6 في وظيفة محام بالدرجة المالية الثالثة، وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 47 لسنة 1973

رابط التسجيل على الوظائف : https://jobs.caoa.gov.eg

شروط التقديم في الوظائف

-1. أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية.

2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

3. ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

5. ألا يزيد سن المتقدم عن 40 عاماً في تاريخ نشر الإعلان.

6. أن يكون المتقدم حاصلا على ليسانس الحقوق أو الشريعة والقانون بتقدير عام جيد جدا على الأقل.

7. أن يكون مقيد بجدول المشتغلين بنقابة المحامين.

8. أن يجتاز المتقدم الامتحانات وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.

9. أن يجتاز المتقدم التدريبات المقررة بمعرفة الجهة طالبة الإعلان.

10. اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات والتدريبات المطلوبة.

11. أن يقدم المتقدم إقراراً بالجهة طالبة الإعلان عند استيفاء مسوغات التعيين بقبول العمل في أي مكان بجمهورية مصر العربية وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل.

12. سداد مبلغ مقداره 26 جنيهاً لا غير لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك الآتية:

- البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة التي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 0781200/450/9 حـ/ حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإيداع، على أن يكون تاريخ الإيصال لاحق لتاريخ نشر الإعلان والتأكيد على أن يذكر به اسم المتقدم.

المستندات والأوراق المطلوبة

على موقع بوابة الوظائف الحكومية «وفقا لإعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة».

ثانيا: مسابقات التقديم عليها منتصف فبراير

- الهيئة العامة للطرق والكباري

رابط التسجيل للوظيفة :

https://jobs.caoa.gov.eg

1-البيئة

العدد المطلوب والتخصص

24 وظيفة باحث بيئي

رابط التسجيل للوظيفة:

2- الأوقاف

العدد المطلوب والتخصص

- 1000 وظيفة إمام وخطيب

- و1000 وظيفة عامل بوزارة الأوقاف.

رابط التسجيل للوظيفة :

https://jobs.caoa.gov.eg

3- وزارة التربية والتعليم ( مسابقة معلم مادة)

العدد المطلوب والتخصص

18886 في وظيفة معلم مادة

رابط التسجيل للوظيفة :

https://jobs.caoa.gov.eg

4-الشهر العقاري بوزارة العدل

العدد المطلوب والتخصص

250 في وظيفة باحث قانوني.

- 50 في وظيفة مهندس بمختلف التخصصات

رابط التسجيل للوظيفة :

https://jobs.caoa.gov.eg

5- الهيئة العامة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل

العدد المطلوب والتخصص

- 100 وظيفة سائق

- 70 وظيفة عامل رصف

رابط التسجيل للوظيفة :

https://jobs.caoa.gov.eg

6 - الهيئة العامة للنقل النهري التابعة لوزارة النقل

العدد المطلوب والتخصص

-24 وظيفة مهندس بناء سفن

- 4 وظائف أخصائي حاسبات آلية

رابط التسجيل للوظيفة :

https://jobs.caoa.gov.eg

7-الحجر الزراعي بوزارة الزراعة

العدد المطلوب والتخصص

- 120 وظيفة أخصائي زراعي

رابط التسجيل للوظيفة :

https://jobs.caoa.gov.eg

8 - هيئة الأبنية التعليمية بوزارة التربية والتعليم

العدد المطلوب والتخصص

- 238 وظيفة بهيئة الأبنية التعليمية

رابط التسجيل للوظيفة :

https://jobs.caoa.gov.eg

تعليمات هامة:

سيعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن كافة تفاصيل هذه المسابقات الاخيرة، تباعًا خلال النصف الثاني من شهر فبراير 2024 .

في وظائف 7 جهات حكومية جديدة، هي وظائف التعليم والشهر العقاري والبيئة والأوقاف والزراعة والنقل، حيث أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، رابط التسجيل لشغل هذه الوظائف الآن .

وبعد قليل يبدأ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في استقبال أوراق الخريجين الراغبين في التقديم لحزمة جديد من الوظائف الحكومية2024 ، عبر لينك بوابة الوظائف الحكومية 2024، وذلك للتقديم الآن يجب اتباع الخطوات الروتينية التي ستكون موجودة داخل الموقع .

ويستطيع الراغبون في الحصول على تفاصيل الوظائف الحكومية 2024 في 7 جهات حكومية جديدة ، التي أعلن عنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اليوم الأربعاء، 31 يناير 2024 ، بالدخول على لينك بوابة الوظائف الحكومية 2024، وللتسجيل الآن يجب التعرف على الوظائف المتاحة، والجهات التي تتبعها والشروط والمواصفات المطلوب توافرها في المتقدمين.

أولا: مسابقة وظائف الشهر العقاري بوزراة العدل

وتجرى مسابقة التعيينات بمصلحة الشهر العقاري لشغل الوظائف الآتية :

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سجل الآن للتقديم للوظائف الحكومية 2024 على الرابط التالي:

لينك التقديم على الرابط التالي:

وأكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، أن الجهاز سوف يعلن الجهاز تفاصيل الإعلان من حيث شروط التقديم والمواعيد المخصصة لذلك خلال النصف الثاني من شهر فبراير المقبل.

ومن المقرر فتح باب التقديم هذه الوظائف على رابط بوابة الوظائف الحكومية 2024، والصفحة الرسمية للجهاز على «فيسبوك».

وظائف وزارة التربية والتعليم

وتشمل المسابقات، مسابقة لشغل 24 وظيفة باحث بيئي بوزارة البيئة، ومسابقة لشغل 1000 وظيفة إمام وخطيب، و1000 وظيفة عامل بوزارة الأوقاف.

فرص عمل جديدة في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارةكما تضم المسابقات أيضا، مسابقة لشغل 250 وظيفة باحث قانوني، و50 وظيفة مهندس، بمختلف التخصصات بمصلحة الشهر العقاري التابعة لوزارة العدل، ومسابقة لشغل 100 وظيفة سائق، و70 وظيفة عامل رصف بالهيئة العامة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل، إلى جانب مسابقة لشغل 24 وظيفة مهندس بناء سفن، و4 وظائف أخصائي حاسبات آلية بالهيئة العامة للنقل النهري، التابعة لوزارة النقل، ومسابقة أخرى لشغل 18886 وظيفة معلم مادة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وسيعلن الجهاز عن تفاصيل مسابقة لشغل 120 وظيفة أخصائي زراعي بالحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومسابقة لشغل 238 وظيفة بهيئة الأبنية التعليمية.