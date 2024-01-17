لينك التقديم الآن عبر بوابة الوظائف الحكومية 2024 (ننشر التفاصيل)

بعد قليل، يبدأ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في استقبال أوراق الخريجين الراغبين في التقديم للوظائف الحكومية، عبر لينك بوابة الوظائف الحكومية 2024، وذلك للتقديم الآن يجب اتباع الخطوات الروتينية التي ستكون موجودة داخل الموقع .

ويستطيع الراغبون في الحصول على وظيفة حكومية من بين الوظائف التي أعلن عنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الدخول على لينك بوابة الوظائف الحكومية 2024، وللتقديم الآن يجب التعرف على الوظائف المتاحة، والجهات التي تتبعها والشروط والمواصفات المطلوب توافرها في المتقدمين.

وخصص الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لينك بوابة الوظائف الحكومية 2024.. للتقديم من خلاله وهو: Https://jobs.caoa.gov.eg

وسيقوم الجهاز بفتح هذا اللينك، في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، واتباع الإجراءات.

وكان الجهاز للتنظيم والإدارة ، بتوجيهات من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن منذ عدة أيام عن فتح الباب التقديم لوظائف حكومية جديدة بوزارة التربية والتعليم ، والهيئة القومية للبريد ، ووزارة العدل ، خبراء مهندسين ، وموظفي طب شرعي.

أولا: مسابقة التعيينات بوزارة التربية والتعليم.. العدد المطلوب 11 ألفا و114 خريجا

التخصصات: معلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية «الأول، الثاني، الثالث» بجميع المحافظات

شروط شغل الوظيفة

1. أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية.

2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة .

3. ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

5. ألا تزيد سن المتقدم عن 40 عاماً في تاريخ نشر الإعلان.

6. أن يكون المتقدم خريج أحد الأقسام التالية «تعليم أساسي - ابتدائي - معلم فصل» بكلية التربية أو كلية التربية النوعية.

7. أن يكون التقدير العام للمتقدم «مقبول» فأعلى.

8. أن يجتاز التختبار وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.

9. أن يجتاز التدريبات التي تقررها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

10. اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الاختبار والتدريبات المطلوبة.

11. يجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقاً للثابت ببطاقة الرقم القومي.

12. سداد 26 جنيهاً لحساب الجهاز المركزي لـ التنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك الآتية:

- «البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة»

طريقة التقديمعبر الرابط التالي:

Https://jobs.caoa.gov.eg

ثانيا: مسابقة تعيينات وظائف الطب الشرعي

الجهة: وزارة العدل

عدد المطلوبين للتعيين: 81

التخصصات المطلوبة - معاون طبيب شرعي معملي

- معاون طبيب شرعي ميداني

- معاون كيميائي شرعي بالدرجة الوظيفية الثالثة

- وظيفة حرفي سادس «ب»

- وظيفة عامل تشريح بالمستوى الوظيفي السادس «ب»

طريقة التقديم للمسابقة

التقديم عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز على الرابط التالي:

Https://jobs.caoa.gov.eg

شروط التقدم للوظائف

1. أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية.

2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

3. ألا يكون سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

4. ألا يكون سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره 4 سنوات على الأقل.

5. ألا تزيد سن المتقدم عن 30 عاما في تاريخ نشر الإعلان.

6. أن يكون المتقدم لوظائف «معاون طبيب شرعي معملي، ومعاون طبيب شرعي ميداني» حاصلا على بكالوريوس طب وجراحة بتقدير عام جيد على الأقل.

7. أن يكون المتقدم لوظيفة «معاون كيميائي شرعي» حاصل على بكالوريوس صيدلة أو بكالوريوس علوم «تخصص كيمياء خاصة – كيمياء مزدوجة» بتقدير عام جيد على الأقل.

8. أن يكون المتقدم لوظيفة حرفي سادس «ب» تشريح حاصل على مؤهل أقل من المتوسط.

9. أن يجتاز الامتحانات والتدريبات وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.

10. اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات والتدريبات.

11. أن يقدم المتقدم إقرارا بقبول العمل في أي مكان بجمهورية مصر العربية وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل.

12. سداد 26 جنيها لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأحد فروع «البنك الأهلي المصري، أو بنك مصر، أو بنك القاهرة»

ثالثا : مسابقة تعيينات وظائف مصلحة الخبراء بوزارة العدل

الجهة: وزارة العدل

عدد المطلوب تعيينهم: 243

التخصصات- معاون خبير حسابي

- معاون خبير زراعي

- معاون خبير هندسي تخصص «مدني أوعمارة»

- معاون خبير هندسي تخصص «هندسة بحرية»

- معاون خبير هندسي تخصص «ميكانيكا»

- معاون خبير هندسي تخصص «كهرباء»

- معاون خبير هندسي تخصص «حاسبات ومعلومات»

الدرجة الوظيفية: الثالثة

طريقة التقديم للمسابقة: عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية على الرابط التالي:

Https://jobs.caoa.gov.eg

الشروط المطلوبة

1- أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية.

2- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

3- ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

4- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

5- ألا تزيد سن المتقدم عن 30 عاما في تاريخ نشر الإعلان .

6- أن يكون التقدير العام للمتقدم «جيد»على الأقل.

7- أن يكون المتقدم لوظائف معاون خبير هندسي حاصل على مؤهل عالي هندسي في أحد التخصصات المطلوبة.

8- أن يكون المتقدم لوظيفة معاون خبير حسابي حاصل على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة.

9- أن يكون المتقدم لوظيفة معاون خبير زراعي حاصل على بكالوريوس زراعة.

10- أن يجتاز الامتحانات والتدريبات وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.

11- اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات والتدريبات.

12- أن يقدم المتقدم إقرارا بقبول العمل في أي مكان بجمهورية مصر العربية وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل بالمصلحة.

13- سداد 26 جنيها لحساب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك الآتية: «البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة» .

رابعا : مسابقة تعيينات وظائف الهيئة القومية للبريد

عدد المطلوبين للوظائف: 900

طريقة التقديم: عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية على الرابط التالي:

Https://jobs.caoa.gov.eg

التخصصات المطلوبة

1- مهندسون وعددهم 19 في التخصصات التالية:

- مهندس ميكانيكا سيارات.

- مهندس كهرباء.

- مهندس ميكانيكا.

- مهندس تخطيط النقل.

- مهندس تشغيل وسائل النقل.

2- أخصائيو بريد وعددهم 861

في التخصصات التالية:

- أخصائي بريد.

- أخصائي مكتب بريد.

- أخصائي خدمة عملاء.

3 - محامون قانونيون بالدرجة الثالثة وعددهم 20

الشروط المطلوبة في المتقدمين

1. أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية.

2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

3. ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

5. ألا تزيد سن المتقدم عن 30 عاماً في تاريخ نشر الإعلان .

6. أن يكون التقديرالعام للمتقدم «جيد» على الأقل.

7. أن يكون المتقدم لوظائف مهندس حاصل على بكالوريوس هندسة في أحد التخصصات المطلوبة بما يتواءم مع طبيعة العمل.

8. أن يكون المتقدم لوظائف اخصائي حاصل على مؤهل عال مناسب.

9. أن يكون المتقدم لوظيفة محام حاصل على ليسانس حقوق أو ليسانس شريعة وقانون.

10. أن يجتاز الامتحانات والتدريبات وفقاً للقواعد المقررة فى هذا الشأن.

11. أن يجتاز المتقدم التدريبات المقررة بمعرفة الهيئة المعنية.

12. اجتياز الكشف الطبى وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات.

13. أن يقدم المتقدم إقراراً بقبول العمل في أي مكان بجمهورية مصر العربية وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل بالهيئة.

14. سداد 26 جنيهاً لحساب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع باحد فروع البنوك الآتية: «البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة» .