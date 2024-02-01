تفاصيل طرح 456 قطعة أرض صناعية في 10 محافظات.. «اعرف الأماكن والأنشطة»

أعلنت هيئة التنمية الصناعية عن إطلاقها للمرحلة السادسة من الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي، من خلال طرح أراضي صناعية يصل عددها الإجمالي إلى 456 قطعة أرض، وذلك بمساحة تقدر بمليون متر مربع في عدد 10 محافظات، أول أمس الثلاثاء، لذا تستعرض «الوطن» تفاصيل أماكن تلك الأراضي والأنشطة المتاحة بها.

وأوضحت هيئة التنمية الصناعية أن الطرح بنظام إما التمليك أو حق الانتفاع، ومن خلال تسهيلات كبيرة للمستثمرين، لافتة إلى أن حجز الأراضي وتقديم كافة المستندات المطلوبة سوف يكون إلكترونياً عن طريق الموقع الإلكتروني (www.ida.gov.eg).

تفاصيل أماكن الأراضي الصناعية والأنشطة المتاحة بها

- 25 قطعة في محافظة الجيزة «أكتوبر الجديدة»، الأنشطة: هندسي وكيماوي.

- 10 قطع في محافظة الدقهلية «جمصة»، الأنشطة: غذائي ودوائي.

- 39 قطعة في محافظة الشرقية «العاشر من رمضان»، الأنشطة: دوائي وتعديني.

- 15 قطعة في محافظة الفيوم «كوم أوشيم»، الأنشطة: بلاستيك - كيماوي - غذائي - هندسي.

- 39 قطعة في محافظة المنوفية «السادات»، الأنشطة: دوائي - هندسي - تعديني.

- 60 قطعة في محافظة بورسعيد «امتداد جنوب الرسوة»، الأنشطة: غذائي - كيماوي - غذائي - غزل ونسيج.

- 42 قطعة في محافظة سوهاج «الكوثر - غرب جرجا -غرب طهطا - الأحايوة شرق»، الأنشطة: غذائي - كيماوي - غذائي - غزل ونسيج.

- 126 قطعة في محافظة قنا «قفط - هو»، الأنشطة: غذائي - كيماوي - غذائي - غزل ونسيج.

- 76 قطعة في شمال سيناء - بئر العبد، والأنشطة: غذائي - كيماوي - هندسي - تعديني.