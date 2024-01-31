تحصين ربع مليون رأس ماشية وطائر في قرى الجيزة

تواصل محافظة الجيزة إجراءاتها للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة والتحصين ضد الأمراض الموسمية وضمان سلامة المنتجات المتداولة بالأسواق.

تكثيف جهود المتابعة والفحص

ووجّه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف جهود المتابعة والفحص وتسيير القوافل العلاجية في القرى والمزارع ونقاط تربية الماشية والطيور بنطاق الأحياء والمراكز والمدن.

التفتيش على اللحوم والدواجن ومصنعاتهما

كما وجّهت مديرية الطب البيطري تنفيذا لتكليفات محافظ الجيزة، حملاتها الرقابية في الأسواق للتفتيش على اللحوم والدواجن ومصنعاتهما، وتمكنت من تحرير 34 محضرا لضبط ومصادرة 24 طن لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ومصنعات لحوم ودواجن ومصنعات دواجن وهياكل دواجن وكبدة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بنطاق أحياء الهرم والعجوزة والعمرانية وبولاق الدكرور ومدينة الجيزة.

توجيه 5 قوافل بيطرية

وحفاظاً على الثروة الحيوانية والداجنة، جرى توجيه 5 قوافل بيطرية بالتعاون مع جامعة القاهرة والهيئة القبطية الإنجيلية بنطاق قرى العياط وأطفيح وأبوالنمرس، نجحت في إجراء الفحوصات وعلاج 3 آلاف رأس ماشية وتحصين وتجريع 215 ألف رأس ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وجدري الضأن والجلد العقدي.

إجراء اختبارات البروسيلا والدرن

وجرى سحب عينات 36 مزرعة طيور للتأكد من خلوها من إنفلوانزا الطيور وتحصين وتجريع 45 ألف طائر ضد المرض، إضافة إلى إجراء اختبارات البروسيلا والدرن لـ41 ألف رأس ماشية، وتلقيح 1000 رأس ماشية بسلالات محسنة تمتاز بزيادة في كميات الألبان واللحوم ذات جودة عالية.

وتضمنت فعاليات القوافل عقد 54 ندوة إرشادية وزيارات للمنازل لتوعية المربيين والمواطنين بنطاق القرى بأهمية التحصين والوقاية من الأمراض وضرورة المتابعة مع الوحدات البيطرية للتأكد من خلو الماشية والطيور من أي أمراض حفاظا على ثرواتهم ولتحسين الإنتاجية.