خطوة بخطوة.. كيفية سداد البطاقات الائتمانية بالتقسيط من بنك التنمية الصناعية

شرح بنك التنمية الصناعية، عبر موقعه الرسمي، برنامج تقسيط البطاقات الائتمانية وكيفية السداد، وهو ما ترصده «الوطن» في السطور التالية بالتفاصيل.

ذكر بنك التنمية الصناعية، أن آلية سداد أقساط بطاقات الائتمان تكون عبارة عن حجز المبلغ المراد تقسيطه من الرصيد المتاح للعميل، على أن يتم تخفيض قيمة المبلغ المُحتجز بقيمة القسط الشهري، وإضافة هذا القسط ضمن مُعاملات العميل المطالب بسدادها، أو سداد الحد الأدنى منها 5%، وفي هذه الحالة يُطبق سعر العائد المدين المُعلن للبطاقات الائتمانية/ في حال عدم سداد كامل المديونية.

برنامج التقسيط لعملاء البطاقات الائتمانية

وأوضح البنك أن فترات التقسيط، تكون على مدار 3 أشهر، أو 6 أشهر، أو عام، أو عامان، أو 3 أعوام، 4 أعوام، 5 أعوام، والحد الأدنى لقيمة المُعاملة المراد تقسيطها ألف جنيه مصري، وفقًا لبنك التنمية الصناعية عبر الموقع الرسمي له.

تفاصيل برنامج التقسيط

وبالنسبة للسداد المعجل هو 5% من قيمة المبلغ المطلوب سداده، والعائد المدين 2% شهريًا.