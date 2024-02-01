مرض خطير يتفشى بين صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي.. ما هو؟

كشفت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» العبرية، أن مرض الحصبة ضرب صفوف الاحتلال الإسرائيلي، ومن المحتمل أن يتسبب في وفاتهم.

وصرحت وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلي، أنها اكتشفت حالتين آخرتين من مرض الحصبة اليوم، كجزء من تفشي المرض الذي ضرب صفوف الاحتلال منذ سبتمبر من العام الماضي.

وزارة الصحة لدي الاحتلال الإسرائيلي تبلغ عن إصابة 20 شخصا

وأبلغت وزارة صحة الاحتلال عن إصابة 20 حالة في الأشهر الأخيرة، اثنتان في منطقة حيفا، وستة في الشمال، و10 في تل أبيب، وواحدة في نتانيا، وواحدة في القدس.

والحالتان الجديدتان هما شقيقان من حيفا يبدو أنهما مصابان أثناء وجودهما خارج البلاد، وسافر أحد الأخوة بوسائل النقل العام على نظام النقل السريع للحافلات في مترونيت.

وزارة صحة الاحتلال تحذر المسافرين

وبحسب التقرير أصدرت وزارة صحة الاحتلال تحذيرات هؤلاء المسافرين على متن مترونيت التأكيد على تطعميهم، كما يجب على النساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة والذين كانوا في مترونيت ولم يتم تطعيمهم بالكامل طلب المشورة الطبية على الفور.

والحصبة مرض فيروسي معدي يتضمن الحمى والضيق العام والأوجاع وسيلان الأنف والطفح الجلدي، يمكن أن يؤدي المرض إلى مضاعفات وحتى الموت.

ويجب على أي شخص يشتبه في إصابته بالحصبة أو يعاني من هذه الأعراض تنبيه العيادة أو غرفة الطوارئ قبل الوصول، ويجب عليهم أيضًا تجنب التواجد في الأماكن العامة مثل مراكز التسوق والحافلات والقطارات.