عمرو خليل: المنطقة تدفع ثمن تهرب الاحتلال الإسرائيلي من استحقاقات السلام

قال الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج «من مصر»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، إن المنطقة كلها تدفع ثمن تعنت الاحتلال الإسرائيلي، الذي يتهرب منذ عقود طويلة وحتى الآن، من استحقاقات السلام.

وأضاف «خليل»، في تقديم حلقة البرنامج مساء اليوم الأربعاء، أنه منذ السابع من أكتوبر الماضي، يدفع الاحتلال الإسرائيلي نفسه، والمنطقة ككل، أثماناً مضاعفة وباهظة، ورغم ذلك، فإن جيش الاحتلال مستمرة في حربه، بل ويذهب إلى أبعد من ذلك، بإعلان نيته الاحتفاظ بالمسؤولية الأمنية في قطاع غزة لعدة سنوات قادمة.

وتابع: «وكعادتها، تتهرب إسرائيل، رغم المأزق الذي تمر به حالياً، وتقول إنه من العبث أن يطلب من إسرائيل الآن النظر في حل الدولتين».

وأكد أن غزة، التي اختزلت كل فصول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، جعلت الشرق الأوسط كله أكثر تعقيداً وانفجاراً من أي وقت مضى، كما جعلت واشنطن تواجه واحدة من أكثر اللحظات النادرة في تاريخها، وبسبب دعمها لجرائم إسرائيل في القطاع، أصبحت مصالحها وقواتها في مرمى الهجمات في أكثر من مكان في الشرق الأوسط.