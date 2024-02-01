حاكم خاركيف الأوكرانية: إصابة 4 أشخاص في قصف روسي لأحد المستشفيات

قال مسؤولون محليون في خاركيف الأوكرانية، إن قنبلة روسية قصفت مستشفى في شمال شرق البلاد، وحطمت النوافذ والمعدات ودفعت إلى إجلاء عشرات المرضى، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

روسيا تقصف مستشفى

وقال فولوديمير تيموشكو، رئيس فرع خاركيف الإقليمي للشرطة الوطنية، إن قنبلة واحدة سجلت إصابة مباشرة بالمستشفى في حوالي الساعة 9:45 مساءً، في بلدة فيليكي بورلوك، شمال شرق خاركيف، وسقطت قنبلة ثانية في مكان قريب.

وأوضح أنه تم إجلاء 38 شخصًا من المنشأة، جميعهم باستثناء خمسة مرضى واثنين موضوعين على أسرة المستشفى، وأضاف الحاكم الإقليمي أوليه سينيهوبوف أن أربعة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة عولجوا في الموقع.

تحطم جميع نوافذ المستشفى

وأظهرت الصور التي نشرتها خدمات الطوارئ الأوكرانية على «تليجرام» تحطم جميع نوافذ المستشفى تقريبًا، تناثرت مواد البناء المحطمة في الشارع بالخارج.

وولم يتم التحقق بشكل مستقل من الحادث، لكن كانت هناك هجمات روسية متكررة على أهداف في منطقة خاركيف في الأسابيع الأخيرة.

ولم ترد وزارة الدفاع الروسية على الفور على طلب للتعليق.

وقال عمدة خاركيف، إيهور تيريخوف، على «تليجرام»، إن الطائرات الروسية بدون طيار أصابت هدفًا للبنية التحتية في المدينة. ولم ترد أنباء فورية عن وقوع ضحايا.