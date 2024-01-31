روسيا تحسن تمركزها على محور ليمان وتواصل إسقاط مسيرات أوكرانيا

شهدت الأزمة الأوكرانية الروسية التي تقترب من دخولها عامها الثاني، تطورات متلاحقة سواء ميدانيا، أو سياسيا، خلال الساعات القليلة الماضية، كان من أهمها تحقيق القوات الروسية، تحسنا في أماكن تموضعها على طول خط الجبهة على محور كراسني ليمان بـ«مقاطعة دونيتسك».

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن قوات بلادها، حسنت أماكن تموضعها على طول خط الجبهة على محور كراسني ليمان، مشيرة في بيان، إلى السيطرة على خطوط ومواقع أكثر فائدة، على محور دونيتسك

كما لفتت الدفاع الروسية، إلى فقدان القوات الأوكرانية نحو 430 جنديا على محوري كوبيانسك وكراسني ليمان، وفق لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

كما استهدفت المدفعية الروسية، القوات الأوكرانية المنتشرة على محور جنوب دونيتسك، مدمرة عددا من مدافع الهاوتزر الأوكرانية من طراز «إم 777» باستخدام مدافع «جياتسينت إس».

تدمير 21 مسيرة فوق 5 مناطق بينها شبه جزيرة القرم

وفي وقت سابق، دمرت منظومات الدفاع الجوي الروسية 21 مسيرة أوكرانية فوق 5 مناطق، في هجوم وصفته وزارة الدفاع بـ«الإرهابي»، وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إلى أن المناطق المستهدفة كانت:«شبه جزيرة القرم، بيلجورود، بريانسك، كالوجا،تولا»، وفق لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي بيان، أصدرته وزارة الدفاع الروسية، في وقت لاحق، أمس الثلاثاء، أعلنت الوزارة، إسقاط 86 مسيرة أوكرانية، و12 نظام إطلاق صواريخ «أوراجان» و«صواريخ هيمارس»، بالإضافة إلى قنبلة موجهة «جي دي إيه إم» خلال الساعات الـ24 الماضية، في عدة مناطق بمقاطعات: «لوجانسك، دونيتسك، زابوريجيا، خيرسون» التي أعلنت «موسكو» ضمها إلى أراضي «روسيا الاتحادية» أثر استفتاء فيعام 2022.

خسائر القوات الأوكرانية منذ 24 فبراير 2022

ومنذ بداية الأزمة الأوكرانية الروسية، في 24 فبراير من العام قبل الماضي 2022، بلغت خسائر القوات الأوكرنية 568 طائرة عسكرية، و265 طائرة هليكوبتر، و11431 مسيرة، و456 نظام صواريخ مضاد للطائرات، و14847 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، و1211 مركبة قتالية من أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة، و7902 مدفعا ميدانيا وقذيفة هاون، و 18042 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.

بدروه، قالت شركة «روسفاكتور» الروسية المنتجة للطائرات المسيرة الخفيفة على لسان مديرها العام أليكسي جيرمان، وفق لوكالة «سبوتنيك»، إنه سيتم الانتهاء من اختبارات النموذج التجريبي للمسيرة الخفيفة «لوفكي» التي يصل مدى طيرانها إلى نحو 50 كيلومترًا ويمكنها الارتفاع إلى نحو 5 كيلومترات، وتبلغ سرعة طيرانها نحو 200 كيلومترا/ ساعة، بحلول فبراير المقبل لتقديمها وعرضها على وزارة الدفاع الروسية.

سياسيا، أوضح وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، خلال طاولة مستديرة مع رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين في العاصمة «موسكو»، أن الغرب لا يريد أن يلاحظ تدفق الأسلحة الموردة إلى أوكرانيا إلى النقاط الساخنة في العالم، وأشار المسؤول الروسي، إلى أن هناك ما يكفي من الحقائق المؤكدة التي تشير إلى وجود ليس فقط مقاتلين أجانب في أوكرانيا، ولكن أيضًا مدربين أجانب.

وأضاف لافروف، وفق لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية للأنباء، أن أي شخص يعرف الغرب ولو قليلا، لا ينبغي أن يساوره شك في أن هذه الدول هي التي كتبت صيغة «زيلينسكي للسلام»، لذلك يدافعون عنها بشكل محموم هناك، فيما اوضح وزير الخارجية الروسي، حول إسقاط الطائرة «إيل 76» التي كانت تقل أسرى أوكرانيين على يد القوات الأوكرانية في مقاطعة بيلجورود جنوب غرب روسيا على الحدود مع أوكرانيا، في 24 يناير الجاري، إن «موسكو» تحقق بنفسها في الحادث

وكانت الطائرة المنكوبة، تقل 65 أسيرا أوكرانيًا للتبادل، بالإضافة إلى 3 ضباط مرافقين من القوات الروسية، و6 من أفراد طاقم الطائرة.

استبدال صواريخ «مينوتمان 3» الباليستية العابرة للقارات بـ«سنتينل»

بدورها، قالت مجلة «فوربس» الأمريكية، إن تحديث نظام الردع النووي الأمريكي «الثالثوث النووي»، يواجه عددًا من المشكلات، قد تؤثر على الردع النووي وتؤخر استبدال الصواريخ القديمة بأخرى جديدة، مضيفة إن قاذفات القنابل «بي 52»، التي يبلغ عمرها نصف قرن والغواصات غير الموثوقة بشكل كاف، تثير قلقًا بالغًا بين السياسيين والقيادة العسكرية الأمريكية.

وأشارت «فروبس»، إلى استبدال صواريخ «مينوتمان 3» الباليستية العابرة للقارات بصواريخ «سنتينل» الجديدة.

وكان خبير العلاقات الدولية في جامعة كولومبيا، إيان بريمر، قال في وقت سابق، إن بسبب الشكوك حول استعداد الغرب لدعم «كييف»، سيحاول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تصعيد الأزمة مع روسيا بشكل متزايد من خلال القيام بأعمال أكثر خطورة ضد «موسكو»، مشيرا إلى ارتفاع احتمالية وقوع اغتيالات مستهدفة لمسؤولين روس مشاركين في الأزمة، فضلا عن ضربات متكررة بمسيرات وصواريخ في شبه جزيرة القرم وامنشآت النفط والحبوب في البحر الأسود.

مسؤول روسي: واجب الروس المقدس هو حماية القيم التقليدية

بدوره، أوضح مساعد أمين مجلس الأمن الروسي، نايل موخيتوف، أن دول الغرب ترغب في استعباد بلاده، لكنها تبقى عاجزة عن ذلك، معربا في مقابلة مع وكالة «تاس» الروسية للأنباء، عن اعتقاده بأن واجب الروس المقدس هو حماية القيم التقليدية وتثقيف جيل الشباب، .

من جانبها، نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية عن مصادر مطلعة، وفق لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء، أن خطة نقل القذائف المدفعية اليابانية من عيار 155 ملم إلى أوكرانيا، توقفت بعد تصديرها إلى بريطانيا.

من جانبه، أعد المكتب السويدي للسلامة العامة والاستعداد لحالات الطوارئ، وفق لوكالة «سبوتنيك» الروسية، تعليمات جديدة أكثر صرامة للسكان في حالة حدوث أزمة أو حرب، ويرجع جزئيا إلى عضوية «ستوكهولم » المحتملة في حلف شمال الأطلسي «الناتو»، وكيفية تأثير الوضع الأمني ​​السياسي على البلاد، وفق لما ذكرته إذاعة السويد.

وعلى خلفية احتجاجات من جانب المزارعين، في فرنسا، قال الرئيس السابق للسياسة الزراعية المشتركة للاتحاد الأوروبي، جان ديمارتي، إن قرار بروكسل السماح بدخول المنتجات الزراعية الأوكرانية كان خطأ فادحا، مشيرا في حديث مع صحيفة «كويست فرانس»، إلى ضرورة التراجع عن ذلك القرار بشكل عاجل.