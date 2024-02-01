مصادر بـ«الأعلى للجامعات» تزف بشرى لطلاب التعليم المدمج

كشفت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات الحكومية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن الشهادة العلمية الدراسية الممنوحة للطلاب، مؤكدًا أن المجلس والوزارة سينفذان الحكم الصادر بشأن الشهادة الممنوحة للطلاب، وهي أن تكون اكاديمية بدلا من مهنية، ويجري العمل حاليا على ذلك، موضحة: «الحكم القضائي سينفذ وخاطبنا المستشار القانوني لتفسير الحكم وتطبيقه بشأن الطلاب الذين تخرجوا والطلاب الذين ما زالوا على قيد الدراسة».

وأوضحت المصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية في تصريحات لـ«الوطن»، أن اللجنة المشكلة لتعديل نظام التعديل المدمج، أوصت بتغيير مسمى التعليم المدمج ليكون اسمه التعليم المستمر، لجانب البدء في وضع القواعد الخاصة بالنظام الجديد، منوهة بأنه بعد الانتهاء من كافة التعديلات وموافقة المجلس، فإن التظلم سيحتاج إلى تشريع وسيتم الانتهاء من التعديلات في أسرع وقت، حتي يتثنى للجامعات قبول الطلاب الجدد به فيما بعد.

وقف قبول الطلاب الجدد بنظام التعليم المدمج

وأوضحت أن المجلس قرر في اجتماعه الماضي وقف قبول الطلاب الجدد بنظام التعليم المدمج حتى الانتهاء من تعديلات النظام.