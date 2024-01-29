عضو «التحالف الوطني» عن اهتمام الرئيس بمبادرات التعليم العالي: يدعم سوق العمل

قال المهندس علي جبر، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير كل سبل الدعم للمبادرات القائمة والجديدة في مجال التعليم العالي، ورفع جودة وكفاءة وتنافسية التعليم الجامعي في مصر، يبرز اهتمام ودعم ومتابعة القيادة السياسية للارتقاء بالعملية التعليمية والبحثية، بصفتها عنصرا فاعلا في خطة التنمية الشاملة.

تفعيل مبادرة تحالف وتنمية

وأشار في بيان صحفي إلى أن الاهتمام بتطوير تفعيل مبادرة تحالف وتنمية، والتي تهدف لتعزيز التحالفات بين الجامعات وهيئات الصناعة، لوضع خطط تنمية نابعة من كل إقليم ومحافظة، تقوم على الربط والتكامل بين العملية التعليمية والاحتياجات التنموية، إذ خصصت وزارة التعليم العالي مبلغ مليار جنيه من الجهات المانحة لتفعيل هذه المبادرة، يتكامل مع جهود المبادرة الرئاسية ابدأ -الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية- وما تعمل عليه من توفير التدريب الفني والمهني والتثقيفي للعمالة المصرية وفقًا للمقاييس الدولية، وتوفير فرص لتدريب وتأهيل جميع طلاب المبادرة خلال فترة دراستهم الجامعية، ما يبشر بآفاق واعدة للصناعة وتعزيز الابتكار.

وأكد عضو التحالف الوطني أن اهتمام الرئيس بتلك المبادرة جنبا إلى جنب التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية لتغطي جميع محافظات الجمهورية وهدف زيادتها لـ17 جامعة، يعكس إيمانه بالتعليم الفني كونه عصب الصناعة ودعم خطة التوطين، بما يضمن خروج كوادر مُدربة على الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، والتعامل مع مستجدات العصر في تخصصات جديدة لم تكن موجودة في السابق.

نقلة نوعية بالجامعات المصرية

وأضاف أن توجيه الرئيس بمواصلة تفعيل مبادرة بنك المعرفة المصري، يساهم في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية المصرية دوليا، الأمر الذي يستكمل ما نجحت فيه دولة في تحقيق نقلة نوعية بالجامعات المصرية شكلًا ومضمونًا، وخلق وعي مجتمعي أكبر بما ستكون عليه وظائف المستقبل أسهم في زيادة الطلب على التخصصات والبرامج الجديدة التي أدخلت على الجامعات.