الخارجية الأمريكية: واشنطن ستحاسب كل المتورطين في الهجوم على قاعدة التنف

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، نقلا عن الخارجية الأمريكية، بأن أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكية، بحث مع جرانت شابس، وزير الدفاع البريطاني الهجوم على القوات الأمريكية في قاعدة التنف عند الحدود السورية الأردنية، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به القناة.

وأكد بلينكن أن واشنطن ستحاسب كل المسؤولين عن الهجوم على القوات الأمريكية في التنف، ومشيرًا إلى أنه يتابع التحركات الدولية لمحاسبة الحوثيين على ماينفذونه من هجمات.