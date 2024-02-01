رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

معرض القاهرة الدولي للكتاب

الخارجية الأمريكية: واشنطن ستحاسب كل المتورطين في الهجوم على قاعدة التنف

كتب:

أحمد العانوسي
03:30 ص | الخميس 01 فبراير 2024
أنتوني بلينكن

أنتوني بلينكن

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، نقلا عن الخارجية الأمريكية، بأن أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكية، بحث مع جرانت شابس، وزير الدفاع البريطاني الهجوم على القوات الأمريكية في قاعدة التنف عند الحدود السورية الأردنية، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به القناة.

وأكد بلينكن أن واشنطن ستحاسب كل المسؤولين عن الهجوم على القوات الأمريكية في التنف، ومشيرًا إلى أنه يتابع التحركات الدولية لمحاسبة الحوثيين على ماينفذونه من هجمات.

 

اقرأ المزيد:

«بلينكن»: مقترح صفقة إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة قوي ومقنع

أنتوني بلينكن: نرحب بانضمام السويد إلى حلف الناتو

بلينكن يكرر طلبه من إسرائيل حماية المدنيين بعد قصف ملجأ للأمم المتحدة في غزة

بلينكن يتعهد بتقديم 45 مليون دولار لتعزيز أمن ساحل غرب أفريقيا

بلينكن: لن يكون هناك تكامل بالمنطقة دون الاعتراف بدولة فلسطينية
بقلم أحمد العانوسي