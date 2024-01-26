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أنتوني بلينكن: نرحب بانضمام السويد إلى حلف الناتو

كتب:

محمد عبدالعزيز
06:38 ص | الجمعة 26 يناير 2024
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنه يرحب بموافقة تركيا على انضمام دولة السويد إلى حلف الناتو، باعتبارها الحليف الثاني والثلاثين للحلف، قائلًا إن السويد وتحالف الناتو أقوى معًا.

وكتب وزير الخارجية الأمريكي عبر منصة «إكس»: «نرحب بتوقيع الرئيس التركي أردوعان على وثائق تصديق السويد للانضمام إلى عضوية حلف الناتو، ونحن نتطلع إلى استلام الصكوك في واشنطن والترحيب بالسويد باعتبارها الحليف الثاني والثلاثين لحلف شمال الأطلسي، السويد والتحالف أقوى معًا».

المجر.. موافقة أخيرة لانضمام السويد إلى حلف الناتو

وأصبحت المجر، الدولة الوحيدة المنتظر موافقتها أو رفضها انضمام السويد إلى حلف الناتو، بعد موافقة تركيا رسميًا.

وتخلت فنلندا والسويد عن سياسة الحياد التي مثلت توجهًا سياسيًا في البلدين منذ الحرب الباردة، وقررا الانضمام لحلف الناتو في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، وانضمت فلندنا رسميًا، لكن تقف المجر أمام السويد لإعلان انضمامها.

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