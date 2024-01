أنتوني بلينكن: نرحب بانضمام السويد إلى حلف الناتو

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنه يرحب بموافقة تركيا على انضمام دولة السويد إلى حلف الناتو، باعتبارها الحليف الثاني والثلاثين للحلف، قائلًا إن السويد وتحالف الناتو أقوى معًا.

وكتب وزير الخارجية الأمريكي عبر منصة «إكس»: «نرحب بتوقيع الرئيس التركي أردوعان على وثائق تصديق السويد للانضمام إلى عضوية حلف الناتو، ونحن نتطلع إلى استلام الصكوك في واشنطن والترحيب بالسويد باعتبارها الحليف الثاني والثلاثين لحلف شمال الأطلسي، السويد والتحالف أقوى معًا».

We welcome Turkish President Erdogan’s signature of the Articles of Ratification for Sweden’s @NATO membership. We look forward to receiving the instruments in Washington and welcoming Sweden as NATO’s 32nd Ally. Sweden and the Alliance are stronger together.